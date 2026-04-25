Προσεχώς θα σημειωθούν εξελίξεις με υπόθεση τουρκοκυπριακής περιουσίας στην λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου, για το καθεστώς εκμετάλλευσης της οποίας διεξάγει έρευνα το ΤΑΕ Λάρνακας και σχετίζεται με συγγενικά πρόσωπα βουλευτή. Πρόκειται για τον Μιχάλη Γιακουμή.

Η σύμβαση για την μίσθωση περιουσίας, μετά από εξετάσεις αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοκρατίας και απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τερματίστηκε.

Όπως έγκυρα πληροφορείται ο «Φ», το Υπουργείο έχει δώσει διορία στους μισθωτές της να επαναφέρουν το ακίνητο στην αρχική του μορφή και να το παραδώσουν μέχρι την 1η Μαΐου στον κηδεμόνα που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αν αυτό δεν γίνει εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, τότε την επόμενη Δευτέρα μετά τη λήξη της διορίας (4/5) θα δρομολογηθεί αμέσως η διαδικασία έξωσης και ανάκτησης.

Όπως έχει διαπιστωθεί από έρευνα αρμόδιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το εν λόγω ακίνητο έχει μισθωθεί σε εταιρεία συμφερόντων των γονέων του βουλευτή, Μιχάλη Γιακουμή. Εντούτοις, όπως προέκυψε μετά από έρευνα της ΜΟΚΑΣ και του Υπουργείου Εσωτερικών, τυγχάνει αξιοποίησης από άλλη εταιρεία που έχει άλλη σύνθεση μετόχων. Οι τελευταίοι λειτουργούν το ακίνητο ως εστιατόριο. Κι όλα αυτά χωρίς να υπάρχει άδεια υπεκμίσθωσης του υποστατικού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το ακίνητο αιτήθηκε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε χρηματοοικονομικό οργανισμό. Κατά τη διαδικασία των διευκρινίσεων φέρεται, σύμφωνα με αναφορά που έγινε στη ΜΟΚΑΣ, να μετέβη στον τραπεζικό οργανισμό και ο ίδιος ο βουλευτής, Μιχάλης Γιακουμής, για να αναφέρει ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε επιλήψιμο σε σχέση με την αξιοποίηση της επίμαχης τουρκοκυπριακής περιουσίας.

Αναφορά στη ΜΟΚΑΣ

Η υπόθεση αναφέρθηκε στην Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) από τραπεζικό οργανισμό. Όπως καταγράφεται σε εμπιστευτικό έγγραφο που εξασφάλισε ο «Φ», πρόσωπο εμφανίστηκε για λογαριασμό της εταιρείας APMI Entrepreneurs LCA Ltd που διαχειρίζεται συγκεκριμένο μπαρ-εστιατόριο στην οδό Τάσου Μητσόπουλου και αιτήθηκε άνοιγμα λογαριασμού. Το εν λόγω πρόσωπο είναι ένας εκ των δικαιούχων/μετόχων της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας.

Κατά την αξιολόγηση των στοιχείων που ζητήθηκαν από τον τραπεζικό οργανισμό διαπιστώθηκε πως άλλη εταιρεία με πανομοιότυπη ονομασία, δηλαδή APMI Entrepreneurs Ltd (με μοναδική διαφορά το συνθετικό «LCA») είναι η εταιρεία που έχει ως διευθυντές και μετόχους τους γονείς του βουλευτή.

Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι ο πατέρας του κ. Γιακουμή ήταν στη δομή και των δύο εταιρειών.

Όταν από το πρόσωπο που εμφανίστηκε στην τράπεζα ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την ύπαρξη εταιρείας με πανομοιότυπη ονομασία, ανέφερε ότι οι δύο εταιρείες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Ο ρόλος του Μ. Γιακουμή

Εκεί εγέρθη θέμα με την επίμαχη τουρκοκυπριακή περιουσία, με την τράπεζα να διερευνά ποια από τις δύο εταιρείες τη διαχειρίζεται. Σ’ αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με αναφορά που έγινε στη ΜΟΚΑΣ, εμφανίστηκε ο κ. Μιχάλης Γιακουμής μαζί με τη μητέρα του και πιστοποιήθηκε ότι η σύμβαση για την τουρκοκυπριακή περιουσία ήταν με την APMI Entrepreneurs Ltd και όχι με την πρώτη εταιρεία που φέρει και το συνθετικό «LCA».

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της ΜΟΚΑΣ, η πληροφορία που έλαβε είναι ότι όταν η τράπεζα ζήτησε αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης για το τουρκοκυπριακό ακίνητο, ο κ. Μιχάλης Γιακουμής αρνήθηκε με την αιτιολογία ότι θα διαρρεύσει στα ΜΜΕ.

Επιπλέον, όταν λειτουργός της τράπεζας επεσήμανε ότι η σύμβαση μίσθωσης αφορά την εταιρεία χωρίς το συνθετικό «LCA», ο κ. Μιχάλης Γιακουμής, σύμφωνα πάντα με τα όσα διαβιβάστηκαν στην ΜΟΚΑΣ, ανέφερε ότι «επιτρέπεται από τη στιγμή που πρόκειται για τους ίδιους μετόχους και ότι αυτό αναγράφεται στη σύμβαση».

Κι άλλη περίπτωση

Μάλιστα, προκύπτει ότι η εταιρεία APMI Entrepreneurs LCA Ltd είχε επιχειρήσει συνεργασία με άλλον οργανισμό σε προγενέστερο στάδιο. Ο οργανισμός αυτός είχε ζητήσει από την εν λόγω εταιρεία πιστοποιητικό που να δείχνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δώσει άδεια για να της υπεκμισθωθεί το ακίνητο. Όταν παρουσιάστηκαν τα δεδομένα, ο εν λόγω οργανισμός τερμάτισε τις σχέσεις του με την εταιρεία APMI Entrepreneurs LCA Ltd, θεωρώντας πως δεν ήταν δικαιούχος του υποστατικού.

Οι επισημάνσεις της ΜΟΚΑΣ, που εξέτασε τα πιο πάνω δεδομένα, ήταν πως το ακίνητο μισθώθηκε από το Υπουργείο στην APMI Entrepreneurs Ltd, αλλά «ακολούθως φαίνεται ότι αυτό χρησιμοποιείται από την εταιρεία APMI Entrepreneurs LCA Ltd και ενδεχομένως να προκύπτουν αδικήματα κατά παράβαση του Περί Τουρκοκυπριακών Νόμου του 1991, καθώς και παραβιάσεις της παραγράφου 4(ε) της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ των δύο μερών (…)».

Γιακουμής: «Προεκλογικές σκοπιμότητες»

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες με τον βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή, προκειμένου να μεταφέρει τις θέσεις του για την υπόθεση. Ο κ. Γιακουμής τόνισε ότι η υπόθεση που του αναφέραμε είναι «ξαναζεσταμένο φαΐ». Παρέπεμψε σε παλιότερες δηλώσεις του, όταν είχαν κάνει καταγγελία σε βάρος του 19 κάτοικοι της οδού Τάσου Μητσόπουλου τον Σεπτέμβριο του 2022. Όπως και τότε, έτσι και στις δηλώσεις που έκανε χθες στον «Φ» απέδωσε τις καταγγελίες σε αλλότρια κίνητρα.

Έκανε λόγο για «προεκλογικές σκοπιμότητες». Του αναφέραμε λεπτομέρειες από τα όσα καταγράφονται και ότι η ΜΟΚΑΣ και το ΤΑΕ Λάρνακας φέρονται να διερευνούν την υπόθεση με αφορμή αίτημα σε τράπεζα για άνοιγμα λογαριασμού από άλλο πρόσωπο. «Δεν έχω ιδέα» μας είπε.

Με τον ίδιο τρόπο απάντησε και όταν του είπαμε πως πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών τερμάτισε τη σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου στους γονείς του. «Δεν έχω ιδέα, πραγματικά» είπε.

Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών του, είπε ότι «δεν έχω καμία σχέση, είμαι ελεγχόμενος ως Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο». Διερωτήθηκε, ακόμη, γιατί κανείς δεν αποτάθηκε στον ίδιο από τη στιγμή που πληροφορίες κάνουν λόγο για διερεύνηση. Είπε ότι όταν μισθώθηκε το ακίνητο στους γονείς του το 2015, ο ίδιος ήταν φοιτητής.

Επιβεβαιώνει η Αστυνομία τη διερεύνηση

Ο «Φ» ζήτησε επίσημη τοποθέτηση από την Αστυνομία για την υπόθεση. Μας αναφέρθηκε αρμοδίως ότι «η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία και αφορά παραχώρηση τουρκοκυπριακού ακινήτου, με ενεχόμενες δύο εταιρείες».

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η εφημερίδα μας, στο πλαίσιο της υπόθεσης λαμβάνονται μαρτυρίες από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας. Έχουν ζητηθεί ήδη έγγραφα από αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, από ανακριτή του ΤΑΕ, εντός του δεύτερου μισού του περασμένου μήνα.

Εξάλλου, ασφαλείς πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης διερευνώνται ενδεχόμενα αδικήματα οικονομικής φύσεως που έχουν να κάνουν με τη δεύτερη εταιρεία, την APMI Entrepreneurs LCA Ltd, η οποία παρανόμως φέρεται να αξιοποιούσε το ακίνητο στην οδό Τάσου Μητσόπουλου, αφού η σύμβαση μίσθωσης είναι με την APMI Entrepreneurs Ltd, συμφερόντων των γονέων του κ. Μιχάλη Γιακουμή.

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) έχει ενημερώσει αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας για το αποτέλεσμα των δικών της ενεργειών τον περασμένο Μάρτιο.