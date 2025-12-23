Επίσημα επιστρέφει στο ΔΗΚΟ ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Μιχάλης Γιακουμή, ο οποίος είχε εκλεγεί Βουλευτής με την Δημοκρατική Παράταξη.

Το philenews επικοινώνησε με τον κ. Γιακουμή, ο οποίος επιβεβαίωσε την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ, ενώ το γεγονός επιβεβαίωσαν και πηγές από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Μάλιστα, το ΔΗΚΟ εξέδωσε επίσημηανακοίνωση, μετά και την συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος με τον Βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή.

Η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ

Την επιστροφή του Βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή στο Δημοκρατικό Κόμμα και την ένταξη του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά τη νέα συνάντηση που είχε με τον κ. Γιακουμή.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος καλωσόρισε τον κ. Γιακουμή πίσω στο «σπίτι του», υπογραμμίζοντας ότι το ΔΗΚΟ εδώ και καιρό απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς όλους όσοι συμφωνούν με τις θέσεις και το όραμα του κόμματος για μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Κύπρο, να συμπορευτούν σε μια κοινή πορεία ευθύνης και συνεργασίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει λάβει συνειδητή απόφαση να ξεπεράσει διαφορές του παρελθόντος, να αναγνωρίσει λάθη και να ανακαλέσει διαγραφές, προκειμένου να ενισχυθεί η ενότητα και να επιστρέψουν στις τάξεις του κόμματος συναγωνιστές που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τόνισε ότι η πορεία της κυπριακής οικονομίας είναι θετική και τα οικονομικά δεδομένα είναι από τα καλύτερα που γνώρισε ποτέ η χώρα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή η πορεία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Προειδοποίησε πως οι θυσίες του κυπριακού λαού μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο εάν υπερισχύσουν δυνάμεις που ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα σε νέες περιπέτειες.

Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι ο χώρος του κέντρου πρέπει ν’ αποτελεί εγγύηση ασφάλειας, ομαλότητας και σταθερότητας για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα, σημειώνοντας ότι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή, στις δικές του δηλώσεις, ανέφερε ότι επιστρέφει στο Δημοκρατικό Κόμμα ως μέλος και ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά την αναίρεση της διαγραφής του.

Τόνισε ότι η επιστροφή του δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση, αλλά πολιτική επιλογή ευθύνης.

Ο κ. Γιακουμή σημείωσε ότι μαζί με νέους, πολιτικοποιημένους ανθρώπους, αρκετοί εκ των οποίων είναι εκλεγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανταποκρίθηκαν στο καθαρό και δημόσιο κάλεσμα του Προέδρου και στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος για συμπόρευση, ενοποίηση και ισχυροποίηση του κεντρώου χώρου.

Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο έξαρσης του λαϊκισμού και της απολιτίκ νοοτροπίας, ένα ισχυρό Κέντρο αποτελεί ανάχωμα και προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας. Υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας δυνάμεων και διαμόρφωσης ουσιαστικών πολιτικών προτάσεων και λύσεων για τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως το στεγαστικό, το κόστος ενέργειας, τα ζητήματα της νέας γενιάς, των προσφύγων και των εκτοπισθέντων.

Φωνάζει η ΔΗΠΑ: Η ενότητα του Κέντρου δεν κτίζεται με μεταγραφές

«Δεν μπορεί να υπάρξει συνένωση του κεντρώου χώρου όταν η μοναδική πολιτική πρακτική που ακολουθείται από τον Ν.Παπαδόπουλο είναι η αποσπασματική μετακίνηση στελεχών από άλλα κόμματα του Κέντρου, όπως η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΗΠΑ.

Το κόμμα προσθέτει ότι «η ένταξη του κ. Γιακουμή στο ΔΗΚΟ δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι μια εξέλιξη που ήταν αναμενόμενη και πολιτικά συνεπής με τις επιλογές και τη διαδρομή που έχει χαράξει εδώ και καιρό η σημερινή ηγεσία του ΔΗΚΟ.

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, σε πλήρη προσυνεννόηση και προσχεδιασμό με τον κ. Μιχάλη Γιακουμή, κινήθηκαν βάσει παρασκηνιακών συμφωνιών που η ΔΗΠΑ ανέδειξε από την πρώτη στιγμή. Κινήθηκαν τόσο άτσαλα, όμως, που δεν τηρήθηκαν ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα».

«Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: πότε πρόλαβε ο κ. Γιακουμής να πραγματοποιήσει εκείνες τις επαφές και εκείνον τον ουσιαστικό διάλογο με τον ευρύτερο κεντρώο χώρο, για τον οποίο μιλούσε δημόσια, ώστε τελικά να δικαιολογείται πολιτικά η επιλογή του να ενταχθεί στο ΔΗΚΟ»; διερωτάται η Δημοκρατική Παράταξη.

«Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος υπήρξε και παραμένει πρωταγωνιστής στη διάσπαση του Κέντρου. Δεν μπορεί να υπάρξει συνένωση του κεντρώου χώρου όταν η μοναδική πολιτική πρακτική που ακολουθείται είναι η αποσπασματική μετακίνηση στελεχών από άλλα κόμματα του Κέντρου, όπως η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ.

Προφανώς, άλλες προθέσεις διαφημίζονται δημόσια και άλλα υλοποιούνται στην πράξη, με στόχο την κάλυψη επιλογών που διαιωνίζουν τη διάσπαση αντί να την υπερβαίνουν», αναφέρει η ΔΗΠΑ.

«Οι εποχές, όμως, της διάσπασης του Κέντρου τελειώνουν τον Μάιο. Οι πολίτες ζητούν καθαρές θέσεις, πολιτική ειλικρίνεια και πραγματική συνεργασία – όχι επικοινωνιακές κατασκευές.

Την επόμενη μέρα των εκλογών, το Κέντρο γυρίζει σελίδα. Και σε αυτή τη νέα σελίδα, η ΔΗΠΑ θα έχει βασικό και καθοριστικό ρόλο, ως δύναμη ενότητας, σύνθεσης και σύγχρονης πολιτικής αντίληψης.

Η ΔΗΠΑ συνεχίζει με συνέπεια και καθαρό λόγο, απευθυνόμενη στους πολίτες που θέλουν ένα ισχυρό, ενωμένο και αξιόπιστο Κέντρο, με πράξεις που να συμφωνούν με τα λόγια», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΔΗΠΑ.

Μαρίνος Κλεάνθους: Το Κέντρο γυρίζει σελίδα τον Μάϊο, χωρίς τον Νικόλα και την αυλή του

Τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Δημοκρατικής Παράταξης για την ένταξη του μέχρι πρότινος βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μιχάλη Γιακουμή, στο ΔΗΚΟ.

Η Δημοκρατική Παράταξη, με αφορμή την ένταξη του μέχρι πρότινος βουλευτή της κ. Μιχάλη Γιακουμή στο ΔΗΚΟ, θέλει να εκφράσει την ξεκάθαρη θέση της για τα φαινόμενα προσχηματικών μεταγραφών και συγκυριακών συνεργασιών. Ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Κλεάνθους, υπογραμμίζει στην «Καθημερινή» ότι «λυκοφιλία είναι η προσχηματική συνεργασία που παρουσιάζεται ως συμμαχία, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς κοινές αρχές. Αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα στο ΔΗΚΟ του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, μέσα από τις λεγόμενες μεταγραφές».

Σύμφωνα με τον κ. Κλεάνθους, τέτοιες συνεργασίες που δεν βασίζονται σε πολιτική σύγκλιση και καθαρό διάλογο, αλλά σε κοινά και συγκυριακά συμφέροντα, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη θεμελίωση ενός αξιόπιστου Κέντρου.

«Το Κέντρο χτίζεται με εμπιστοσύνη, συνέπεια και πολιτική εντιμότητα», τονίζει, προσθέτοντας ότι τον Μάιο η πολιτική σκηνή του Κέντρου θα γυρίσει σελίδα «χωρίς τον Νικόλα και την αυλή του», με τη ΔΗΠΑ να παραμένει δυνατή στη Βουλή.