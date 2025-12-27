Την παραίτησή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού συνεργάτη του ανεξάρτητου βουλευτή Αμμοχώστου, Μιχάλη Γιακουμή, υπέβαλε ο Χρίστος Τσίγκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσίγκης σε επιστολή του, κατόπιν της προσχώρησης του Μιχάλη Γιακουμή στο ΔΗΚΟ, καταθέτει «θεσμικά και αρμοδίως» την παραίτησή του.

Την ίδια ώρα σημειώνει ότι «για λόγους αρχών και πολιτικής δεοντολογίας δεν μου είναι δυνατόν να συμπορευθώ στο νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα σου. Παραμένω, ωστόσο, της άποψης ότι οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να δημιουργήσουν εκ νέου προϋποθέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο κοινών στόχων και αγώνων».

Αυτούσια η επιστολή

Αγαπητέ (φίλε) Μιχάλη,

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε ενημερώνω μετά την προσχώρηση σου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος, σου καταθέτω θεσμικά και αρμοδίως, γραπτώς με το παρόν email, την παραίτηση μου από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη σου.

Όπως γνωρίζεις, με προηγούμενη παραίτηση μου έπαψα να ασκώ τα καθήκοντα του Τομεάρχη του Στρατηγικού/Πολιτικού Σχεδιασμού και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΔΗΠΑ – Συνεργασία). Η παραίτηση αυτή γνωστοποιήθηκε επίσημα και γραπτώς στον Πρόεδρο της Παράταξης στις 17/06/24.

Παρότι, θεσμικά, οι Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες εργοδοτούνται από το κόμμα, ανέλαβα καθήκοντα ως Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης σου την 1/11/24. Αυτό έγινε μετά τη σχετική επιστολή προειδοποίησης σου, ημερομηνίας 20/09/24, προς τον προηγούμενο Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη σου, διάρκειας ενός μηνός, ήτοι μέχρι και τις 31/10/24. Η ανάληψη καθηκόντων μου προκύπτει επίσης από τα πρακτικά της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΠΑ – Συνεργασία, ημερομηνίας 19/09/24, τα οποία στάληκαν σε όλα τα Μέλη (Βουλευτές και Συνεργάτες) με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 24/09/24.

Παράλληλα, στις 20/09/24, έστειλα σχετική επιστολή προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επιστολή αφορούσε την αλλαγή Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη και τη διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν πλέον στην αρμοδιότητα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΠΑ – Συνεργασία από τον νέο Γραμματέα της. Για ευκολία, η επιστολή επισυνάπτεται.

Θέλω να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου έδωσες για περαιτέρω πολιτική και κοινοβουλευτική συνεργασία. Σε ευχαριστώ, επίσης, για την εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε και για τον αλληλοσεβασμό που διατηρήθηκε, ακόμη και σε περιπτώσεις διαφωνίας. Θεωρώ ότι, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, συνέβαλα ουσιαστικά στην ενίσχυση του θεσμικού σου ρόλου ως Βουλευτή. Αυτό έγινε τόσο μέσω της εγγραφής αυτεπάγγελτων θεμάτων όσο και, κυρίως, μέσω της προώθησης προτάσεων νόμου. Στις πλείστες περιπτώσεις, οι προτάσεις αυτές ψηφίστηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα ενέργειας και στην περαιτέρω αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ειδικά για σκοπούς αυτοκατανάλωσης. Οι παρεμβάσεις αυτές στόχευαν στη χειροπιαστή αντιμετώπιση του κόστους ηλεκτρισμού, στην ενίσχυση του απλού πολίτη και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στην απλοποίηση της γραφειοκρατίας και την άρση χρονοβόρων και συχνά περιττών διαδικασιών.

Άσχετα των προσωπικών πολιτικών επιλογών και πεποιθήσεων του καθενός, και για το πως ο καθένας μας αντιλαμβάνεται την οποιαδήποτε δομημένη συνένωση/ενοποίηση και ενδυνάμωση του ευρύτερου κεντρώου χώρου και τις πολιτικές του χώρου αυτού – με φιλοσοφία την υπευθυνότητα, τη δημιουργικότητα, τη σταθερότητα και τη συναίνεση, με στόχευση και επίκεντρο την προστασία και ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων και του ανθρωποκεντρικού μικτού οικονομικού μοντέλου – που όλοι από αυτά γαλουχηθήκαμε και από αυτή την πολιτική φιλοσοφία ουσιαστικά προερχόμαστε, σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην πολιτική σου πορεία.

Για λόγους αρχών και πολιτικής δεοντολογίας δεν μου είναι δυνατόν να συμπορευθώ στο νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα σου. Παραμένω, ωστόσο, της άποψης ότι οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να δημιουργήσουν εκ νέου προϋποθέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο κοινών στόχων και αγώνων.

Παρακαλώ θερμά στους χειρισμούς και στις ενέργειες σου, κατανοώντας το χρονικό περιθώριο ενημέρωσης σου.