Η στήριξη του υπουργού Δικαιοσύνης στον αρχηγό Αστυνομίας για την αλλαγή του ωραρίου 1.000 και πλέον αστυνομικών, η επιμονή των συντεχνιών στις θέσεις τους περί ανατροπής της σχετικής απόφασης, αλλά και οι προειδοποιήσεις για λήψη πειθαρχικών μέτρων, ήταν τα νεότερα από το χθεσινό ρεπορτάζ για το γνωστό συνδικαλιστικό θέμα που προέκυψε στο Σώμα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά τη συνάντησή του χθες το μεσημέρι με τα στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου και της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ», αντιστοίχως, έδωσε το στίγμα των όσων είχαν αναφερθεί λίγο προηγουμένως στο τετ α τετ του με τους συνδικαλιστές.

Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους εστίασε στον τρόπο που εκδηλώνονται οι διαφωνίες, οι οποίες κατά την θέση του, εκφεύγουν του πλαισίου. Μάλιστα, προειδοποίησε με λήψη πειθαρχικών μέτρων. Είναι προφανές ότι αναφερόταν στον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος, Νίκου Λοίζίδη. Ο τελευταίος ήταν έντονος σε τηλεοπτικές εμφανίσεις του λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του αρχηγού Αστυνομίας για το νέο ωράριο στην πρωινή συνέντευξη Τύπου της περασμένης Τρίτης.

Ο κ. Φυτιρής, δίνοντας το στίγμα των όσων συζήτησε με την αντιπροσωπεία της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» είπε ότι «όποιος εκφεύγει να είναι έτοιμος για τις συνέπειες». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ξεκαθάρισε πως η αλλαγή ωραρίου δεν ήταν προϊόν «πολιτικής απόφασης», ενώ πρόσθεσε «αλίμονο αν κάθε οδηγία του αρχηγού Αστυνομίας αντιμετωπίζεται έτσι».

Παραθέτουμε τα κύρια σημεία από την αρχική τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης (σημ. ακολούθησε σειρά ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους): «Μετά τις δημόσιες δηλώσεις της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», αλλά και του ΣΑΚ έκρινα σκόπιμο να συναντηθώ σήμερα με τις συντεχνίες προκειμένου να υπενθυμίσω τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία, οι νόμοι και οι κανονισμοί. O συνδικαλισμός είναι δικαίωμα οποιουδήποτε οργανισμού, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια και να εκφεύγει από τους κανονισμούς που είναι εγκεκριμένοι στο πλαίσιο της Δημοκρατίας. Ο αρχηγός της Αστυνομίας εξέδωσε μια διαταγή με βάση τις αρμοδιότητές του, η οποία διαταγή πρέπει να εκτελεστεί και εκτελείται, κι αυτό είναι το σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό είναι η πειθαρχία. Πειθαρχημένος είναι αυτός, ο οποίος, ακόμα και όταν διαφωνεί, εκτελεί χωρίς αντιλογία τη διαταγή που του δίνεται από τον προϊστάμενό του. Αυτό γίνεται κι αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Αυτοί που έχουν κάποιο παράπονο, υπάρχουν οι διαδικασίες να αναφέρουν αυτό το παράπονο μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία, να εξεταστεί κι αν δεν ικανοποιηθούν μπορούν να πάνε ακόμα και σε ένδικα μέσα. Αλλά με τίποτε δεν πρέπει να περάσει στην κοινωνία ότι κάτω από πιέσεις, είτε δημόσιες αντιπαραθέσεις, είτε με χρήση των ΜΜΕ θα ικανοποιηθούν αιτήματα και θα ακυρωθεί η ιεραρχία που πρέπει να υπάρχει σε ένα σώμα ασφαλείας, όπως η Αστυνομία. Αυτά υπενθύμισα, όπως και το ότι εγώ ανέλαβα το Υπουργείο Δικαιοσύνης με σκοπό να συνεχίσω το έργο των προκατόχων και με κύριο γνώμονα την ομαλή λειτουργία της Αστυνομίας και των Κεντρικών Φυλακών. Όλοι πρέπει να είμαστε στον ίδιο άξονα, στον ίδιο δρόμο για να προσφέρουμε αυτά που ζητά η κοινωνία. Και η κοινωνία ζητά ασφάλεια έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, έναντι όλων των παρανομιών. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συλλογική προσπάθεια και μόνο με πειθαρχία, όπως πρέπει να είναι στην Αστυνομία και στις Κεντρικές Φυλακές. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και όποιος εκφεύγει απ΄ αυτούς τους κανόνες να είναι έτοιμος να δεχθεί και τις συνέπειες».

Τι είπε ο Λοϊζίδης

Νωρίτερα και συγκεκριμένα λίγο πριν τις 15:00, ο Νίκος Λοϊζίδης σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους κι εξερχόμενους του κτηρίου όπου στεγάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξεκίνησε τις τοποθετήσεις του αναφερόμενος στην επίμαχη τηλεοπτική του εμφάνιση.

Εξήγησε πως ο λόγος που τοποθετήθηκε έντονα είχε να κάνει με τα όσα ανέφερε νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρνούτης, και τα οποία -βάσει των λεγομένων του κ. Λοϊζίδη- θεωρήθηκαν ως προσβλητικά για τους αστυνομικούς.

Πάντως, ο επικεφαλής του κλάδου αστυνομικών της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» επανέλαβε ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το συνδικαλιστικό του σώμα θα τηρηθούν και θα προκαλέσουν έκπληξη, κι αυτό υπό την έννοια ότι οι διαμαρτυρίες δεν θα περάσουν απαρατήρητες.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο ΣΑΚ

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Άγγελος Νικολάου, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα συνάντηση με τον υπουργό, στις δηλώσεις του στους λειτουργούς των ΜΜΕ κατά την αποχώρησή του ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με προηγούμενες τοποθετήσεις του. Είπε πως θα υπάρξει συμμόρφωση με το νέο ωράριο, ωστόσο, έδωσε το στίγμα ότι θα εξαντληθούν όλα τα συνδικαλιστικά μέσα για αναστολή της απόφασης της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι όπως έγινε γνωστό χθες, ο ΔΗΣΥ ενέγραψε σχετικό θέμα προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών.