Έτοιμος να σπάσει αυγά, να επιτύχει ουσιαστική αστυνόμευση και πιο αισθητή παρουσία μελών της Δύναμης έξω στο πεδίο, έδειξε ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Στόχος της σημερινής συνάντησης του κ. Αρναούτη με τους δημοσιογράφους ήταν να παρουσιάσει τον σχεδιασμό για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της Αστυνομίας Κύπρου. Παρουσίασε συνοπτικά τους τρεις πυλώνες.

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε από τις τοποθετήσεις του ήταν το σημείο τριβής με τις συντεχνίες και η πρόθεσή του να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς μελών της Δύναμης, προκειμένου να επιτευχθεί έντονη παρουσία της στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, ένα από τα πλάνα του αρχηγού Αστυνομίας για να υλοποιηθεί το ζητούμενο είναι να αλλάξει το ωράριο περί των 1.000 αστυνομικών και αντί για 12 ώρες να εργάζονται 11ωρο. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι θα κερδίσει αριθμό αστυνομικών για καθήκοντα αστυνόμευσης. Έκανε λόγο για 100 αστυνομικούς επιπλέον για ειδικά καθήκοντα. Η θέση του βασίζεται στο γεγονός ότι με τη μείωση των ωρών, μειώνονται και οι ημεραργίες (rest day) για έκαστο αστυνομικό κατά 15 ημέρες τον χρόνο. Δηλαδή, κερδίζει από έκαστο αστυνομικό 15 ημέρες επιπλέον.

Αυτό είναι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και συγκεκριμένα από τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου (ΠΑΣΥΔΥ) και τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος («ΙΣΟΤΗΤΑ»). Μάλιστα, το philenews υπέβαλε σχετικά ερωτήματα στον κ. Αρναούτη, ο οποίος, ωστόσο, φανερώνει αποφασιστικότητα για υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Όταν τον ρωτήσαμε για το διαφαινόμενο χάσμα και την αντίθεση των συντεχνιακών σωμάτων, δεν παραγνώρισε τη διαφωνία που υπάρχει, αλλά έδειξε αποφασισμένος. Αρχικά τόνισε την καλή του συνεργασία με τους συνδικαλιστές και τις πρωτοβουλίες του για να έχει επαφή μαζί τους, δηλώνοντας πως «χαίρομαι να απαιτούν για τα δικαιώματα των αστυνομικών μας».

Αλλά, έσπευσε να τονίσει πως ξέρει τι σημαίνει να δουλεύεις στην πρώτη γραμμή, επικαλούμενος τη δική του παρουσία στο Σώμα. «Αλίμονο να έχουμε τις ίδιες απόψεις» είπε και πρόσθεσε με νόημα: «Γίνεται ο εργοδότης να θέλει να δουλεύουν πιο λίγο οι αστυνομικοί και οι αστυνομικοί να θέλουν να δουλεύουν περισσότερο; Δεν σας παραξενεύει λίγο; Εγώ σας λέω τον προβληματισμό μου. Είμαι ανοιχτός για συζήτηση με οποιονδήποτε στην Αστυνομία και ειδικά με τις συντεχνίες. Το απέδειξα».

Σε νέο ερώτημά μας, σχολίασε ανάμεσα σ΄ άλλα: «Θέλω ο οργανισμός να δουλεύει πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά. Εσείς πιστεύετε αυτό θα βγει εναντίον της Αστυνομίας;».

Σε άλλο σημείο κι απαντώντας σε ερώτηση είπε πως με αυτό το μέτρο η κατάσταση «θα βελτιωθεί κατά πολύ». Του ζητήσαμε να μας δώσει συγκεκριμένο παράδειγμα για τα αριθμητικά δεδομένα και τα μέλη που κερδίζει επί του πεδίου η Αστυνομία.

Είπε, συγκεκριμένα, ότι «κερδίζουμε κάθε 10 αστυνομικούς -με το να μειώσουμε το ωράριο- έναν αστυνομικό. Κερδίζουμε 100 αστυνομικούς. Η πρόθεση είναι να έχουμε περίπολα στους δρόμους, να έχουμε κόσμο, να ενισχύσουμε την κοινοτική αστυνόμευση, η οποία, δυστυχώς, επί καιρό Covid για λόγους που αποφασίστηκαν και τους κατανοώ, σταμάτησε η δραστηριότητα και η κοινοτική αστυνόμευση. Οι κοινότητες, οι Δήμοι, μας το ζητούν και πρέπει ναι να το κάνουμε και θα φέρουμε αποτέλεσμα».

Εξάλλου, ερωτώμενος κατά πόσον με την εισαγωγή τεχνολογικών μέσων στο Σώμα θα αυξηθούν οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής. «Θεωρώ δεδομένο ότι θα κερδίσουμε» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς, βέβαια, να επεκταθεί.

Ο αρχηγός Αστυνομίας παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του οράματος για την Αστυνομία Κύπρου του 2030, με στόχο να καταστεί «σύγχρονη ευρωπαϊκή Αστυνομία, η οποία θα είναι ευέλικτη και εστιασμένη στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας».

Ο πρώτος πυλώνας είναι «η επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα», ο δεύτερος έχει να κάνει με το «ανθρώπινο δυναμικό» και ο τρίτος με την «τεχνολογία». Ο κ. Αρναούτης ανέλυσε τους τρεις πυλώνες και τους τρεις στόχους που τους συνοδεύουν.