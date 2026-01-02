Οι ειδήσεις από το ρεπορτάζ της συνάντησης του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, με τους εκπροσώπους των συντεχνιών των αστυνομικών είναι δυο.

Η πρώτη αφορά τη στάση των δυο πλευρών, οι οποίες είναι ανυποχώρητες σε ό,τι αφορά τις θέσεις τους για το νέο ωράριο που αποφάσισε να ισχύσει για 1.000 και πλέον αστυνομικούς ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Ο κ. Φυτιρής δήλωσε την πλήρη στήριξή του στην απόφαση του αρχηγού της αστυνομικής Δύναμης με ξακάθαρες φράσεις κι εκφράσεις. Όσο για τους συνδικαλιστές αστυνομικούς, τα στελέχη του ΣΑΚ και της «Ισότητας», αμφότερες οι συντεχνίες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν την προσπάθεια για ανατροπή της απόφασης, αν και θα συμμορφωθούν πλήρως με την νέα εγκύκλιο του Αρχηγού.

Η δεύτερη είδηση έγκειται στο εξής. Το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός, Κώστας Φυτιρής, με αφορμή τις αντιδράσεις του προέδρου του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκου Λοϊζίδη, λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Θεμιστού Αρναούτη την περασμένη Τρίτη.

Ο κ. Φυτιρής, δίνοντας το στίγμα των όσων συζήτησε με την αντιπροσωπεία της «Ισότητας» είπε ότι «όποιος εκφεύγει να είναι έτοιμος για τις συνέπειες». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για ερώτημα που είχε προηγηθεί ξεκαθάρισε πως η αλλαγή ωραρίου δεν ήταν προϊόν «πολιτικής απόφασης», ενώ πρόσθεσε «αλίμονο αν κάθε οδηγία του αρχηγού Αστυνομίας αντιμετωπίζεται έτσι».

Νωρίτερα ο Νίκος Λοϊζίδης, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους εξερχόμενους του κτηρίου όπου στεγάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε τις τοποθετήσεις του αναφερόμενος στην επίμαχη τηλεοπτική του εμφάνιση. Δήλωσε φανερά απογοητευμένος επειδή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φαίνεται να συμφωνεί με τη διαταγή αυτή του Αρχηγού και πως ο υπουργός δεν μπορεί να επέμβει.

Ο κ. Λοϊζίδης εξήγησε πως «ο λόγος του ξεσπάσματος της συντεχνίας Ισότητα την περασμένη Τετάρτη ήταν γιατί χρησιμοποιήθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Αρχηγού Αστυνομίας, δύο ώρες προηγουμένως, υπόνοιες για παράξενες συντεχνίες, για διεφθαρμένους αστυνομικούς που έκαναν κατάχρηση υπερωριακών, για αλλότρια κίνητρα συντεχνιών όταν διεκδικούν εργασιακά δικαιώματα. Γι’ αυτό υπήρξε η έντονη αντίδραση και γι’ αυτό ενημερώσαμε και τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φυτιρή».

Όπως είπε, ο αρχηγός με μία απόφαση απέκοψε 15 ημέρες για ξεκούραση των αστυνομικών της πρώτης γραμμής. «Ο αστυνομικός έπαιρνε μία μέρα για ξεκούραση κάθε 20 μέρες και σήμερα θα παίρνει μία ημέρα κάθε 76», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση που είχαν με τον κ. Φυτιρή, είπε πως ο υπουργός τους είπε ότι δεν μπορεί να επέμβει στις διαταγές του Αρχηγού. Άρα, συνέχισε, «οι αστυνομικοί όλοι να ξέρουμε πλέον ότι τα εργασιακά μας δικαιώματα καταργούνται με την έγκριση της Κυβέρνησης».

«Εμάς αυτό δεν μας ικανοποιεί. Απ’ ότι φαίνεται είναι και θέση του ΠτΔ, ο οποίος φαίνεται ότι συμφώνησε με τη διαταγή αυτή του Αρχηγού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε και είπε ναι να κοπούν οι μέρες ξεκούρασης των αστυνομικών», συμπλήρωσε.

«Άρα από εκεί και πέρα μας μένουν τα ένδικα μέσα, Μικτή Eπιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), ευρωπαϊκό συνδικάτο αστυνομικών, δικαστήρια και με την έγκριση του συμβουλίου μας εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε σημεία και ημέρες τις οποίες θα παραξενευτείτε και εσείς οι ίδιοι», τόνισε. Μάλιστα, όπως είπε, ήδη ενημέρωσαν και την άλλη συντεχνία των αστυνομικών για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Όσον αφορά το κάλεσμα για ενότητα, ο κ. Λοϊζίδης, απάντησε λέγοντας πως «δεν θα μας υποδείξετε εμάς σαν συντεχνία ποια είναι η ενότητα».

Συνέχισε δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει αστυνομικούς στην πρώτη γραμμή να πεθάνουν ή να τραυματιστούν, ενώ προειδοποίησε πως αν φτάσει το θέμα στη βουλή, «να προετοιμαστούν όλοι γι’ αυτά που θα ακούσουν».

«Δεν έγινε καν διαβούλευση. Θέση μας είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί η πρόταση. Μας απογοήτευσαν αυτοί που έκοψαν τα φτερά του υπουργού. Η διαταγή είναι υπογραμμένη», κατέληξε.