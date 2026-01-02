Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, θα έχει σήμερα συναντήσεις με εκπροσώπους συντεχνιών που εκπροσωπούν το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας.

Σε δήλωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός ανέφερε ότι έπειτα από δική του πρόσκληση, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με όλες τις συντεχνίες, στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των ζητημάτων που άπτονται του χαρτοφυλακίου που ανέλαβε πρόσφατα. Από την πλευρά τους, οι συντεχνίες αναμένεται να προτάξουν το θέμα του ωραρίου των Αστυνομικών κατά τη συνάντηση.

Ερωτηθείς για το θέμα που προέκυψε με την έκδοση εγκυκλίου από τον Αρχηγό της Αστυνομίας για το ωράριο, ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε ότι οι διεκδικήσεις του προσωπικού θα πρέπει να προωθούνται μέσα από θεσμικό διάλογο και να αποφεύγονται οι δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), με ανακοίνωσή τους την Τρίτη αναφέρονται σε «κατάφωρη καταστρατήγηση των εργασιακών θεσμών με πρωτόγνωρες πρακτικές και τακτικές αφού το ωράριο αποτελεί θεμελιακό και ιερό δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να τροποποιείται μονομερώς».

Η συντεχνία Ισότητα ανέφερε ότι «η απόφαση για μείωση των ημεραργιών που αποφάσισε μονομερώς, η Ηγεσία της Αστυνομίας, παραβιάζει και καταργεί κεκτημένο δικαίωμα των Σωμάτων Ασφαλείας». Ο Αντιπρόεδρος της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, ανέφερε ότι από τη συνάντηση της Παρασκευής αναμένει να διευκρινιστεί από πλευράς του Υπουργού Δικαιοσύνης, εάν ήταν σύμφωνη η Κυβέρνηση με την απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας. «Εάν ήταν σύμφωνη η Κυβέρνηση, θα ενημερωθούν οι αστυνομικοί ότι συμφώνησε η Κυβέρνηση με τον Αρχηγό, εάν δεν συμφώνησε θα δείξει ότι υπάρχει τεράστια απόσταση και πρόβλημα μεταξύ τους», είπε.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, αντέκρουσε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από πλευράς συντεχνιών, σχετικά με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας για το ωράριο. Μιλώντας και ερωτηθείς αν θα υπάρξουν για το θέμα αυτό συναντήσεις του Αρχηγού, Θεμιστού Αρναούτη, με εκπροσώπους των συντεχνιών, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση.

Ο κ. Βύρωνος είπε ότι «δεν πολεμά τους αστυνομικούς ο Αρχηγός» και ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του χρειάστηκε να εφαρμόσει ορθολογικά κριτήρια για την καλύτερη λειτουργία του σώματος, με σκοπό την πιο αποτελεσματική φύλαξη των πολιτών. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι δεν καταργείται η υπερωριακή εργασία των αστυνομικών, αλλά ότι αυτή θα εφαρμόζεται όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

Σημείωσε, δε, ότι είχε παρατηρηθεί πως ενδεχομένως να υπήρχαν περιπτώσεις κατάχρησης της υπερωριακής εργασίας, αν και δεν εντοπίστηκαν ποινικά αδικήματα. Γι’ αυτό, εξήγησε, μετά και την πλήρωση των οργανικών κενών στην Αστυνομία, κρίθηκε πως είναι εφικτό να εφαρμοστεί το ωράριο εργασίας 37,5 ωρών εβδομαδιαία, όπως είχε συμφωνηθεί με τις συντεχνίες από το 2019.

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε αφορά τα μέλη του προσωπικού της Αστυνομίας που καλύπτουν το ωράριο 12-36 (δηλαδή βάρδια 12 ωρών), που λόγω έκτακτων συνθηκών (όπως η πανδημία COVID-19) και λόγω των οργανικών κενών που υπήρχαν, όπως εξήγησε ο κ. Βύρωνος, χρειάστηκε να συνεχίσουν να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι από το 2019 είχε συμφωνηθεί εβδομαδιαία εργασία 37,5 ωρών, κάτι που ήδη εφαρμόζεται για το προσωπικό της Αστυνομίας με γραφειακά καθήκοντα, όπως είπε.

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Εξάλλου, με γραπτή του δήλωση την Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, θέλησε να στείλει «μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινής κατεύθυνσης, που δεν είναι άλλη από την ασφάλεια της κοινωνίας». Έκανε λόγο, επίσης, για «ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς κατά της ηγεσίας της Αστυνομίας» από πλευράς εκπροσώπων των Συνδέσμων της Αστυνομίας, μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων που λήφθηκαν.

«Οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην κοινωνία πρέπει να εκπληρώνονται πλήρως και υπεύθυνα», ανέφερε ακολούθως ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι «οι διεκδικήσεις και οι απαιτήσεις του προσωπικού μπορούν και πρέπει να τίθενται, μέσα από θεσμικό διάλογο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όχι μέσω δημόσιων αντιπαραθέσεων που επιδρούν αρνητικά στην κύρια αποστολή».

Ο κ. Φυτιρής αναφέρθηκε, επίσης, στη δημόσια αντιπαράθεση για θέματα που αφορούν το Τμήμα Φυλακών. Σημειώνοντας ότι «είναι γνωστές οι αυξημένες απαιτήσεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ασφάλειας και Σωφρονισμού, καθώς και οι λειτουργοί κυρίως αυτοί που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή», κάλεσε όλους «να αναλογιστούν πρωτίστως τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία και να κάνουν τις αναγκαίες υπερβάσεις προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια στην κοινωνία από την Αστυνομία και ομαλή λειτουργία των Φυλακών από το σώμα των δεσμοφυλάκων».

«Αυτό το δρόμο χαράσσω με οποιοδήποτε κόστος», ανέφερε ο Υπουργός, διαβεβαιώνοντας πως «κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν στοχοποιείται».

Σημείωσε, τέλος, ότι προχωρά στη συνολική χαρτογράφηση των ζητημάτων που αφορούν τόσο την Αστυνομία όσο και το Τμήμα Φυλακών, «με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών, ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων», όπως σημειώνει ο κ. Φυτιρής στη δήλωσή του. «Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποτελέσει τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις, μέσα από συλλογική προσπάθεια, συνεργασία και κοινή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

«Η ανάπτυξη και διατήρηση ενιαίου πνεύματος από την βάση του απλού αστυνομικού ή δεσμοφύλακα μέχρι την κορυφή της πυραμίδας αποτελεί τον κύριο παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργίας. Αυτή η προϋπόθεση αποτελεί τον πρώτιστο στόχο του προγράμματος μας παράλληλα με την ανθρώπινη διαβίωση και επαγγελματική ασφάλεια του προσωπικού. Οποιαδήποτε παρέκκλιση θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα και θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη των θεσμών», ανέφερε.

ΚΥΠΕ