Σε σειρά μέτρων προχωρούν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί μετά την απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, για το νέο ωράριο που ισχύει από σήμερα κι επηρεάζει πέραν των 1.000 αστυνομικών.

Η ολομέλεια του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου συνήλθε εκτάκτως προχθές το βράδυ κι αποφάσισε, ανάμεσα σ΄ άλλα, να αποστείλει επιστολή στον επικεφαλής της Μεικτής Επιτροπής Αστυνομίας (ΜΕΠΑ) για να εξεταστεί το όλο ζήτημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χθες το πρωί είχε δρομολογηθεί η διαδικασία για να διαβιβαστεί αμέσως σχετική επιστολή.

Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΑΚ (ΠΑΣΥΔΥ), Άγγελος Νικολάου, είχε αναφέρει χθες στον «Φ» πως η συγκεκριμένη επιτροπή εξετάζει τα εργασιακά ζητήματα και σ΄ αυτήν προεδρεύει ο εκάστοτε γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στην προκειμένη ο Γιώργος Παντελή). Είχε επισημάνει πως ο αρχηγός Αστυνομίας πριν λάβει την απόφαση δεν είχε φροντίσει να γίνει σχετική διαβούλευση με το εν λόγω σώμα.

Ως δεύτερο μέτρο έχει αποφασιστεί η συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή. Η εν λόγω συνάντηση έχει διευθετηθεί για την Παρασκευή το μεσημέρι. Επιπλέον, ήδη ο ΣΑΚ εξετάζει με το νομικό του σύμβουλο, Σωτήρη Αργυρού, ένδικα μέσα για ανατροπή της απόφασης του αρχηγού Αστυνομίας που όπως θεωρούν τα μέλη του Συνδέσμου άπτεται συνταγματικών δικαιωμάτων. Άλλωστε, σύμφωνα με προχθεσινή επίσημη τοποθέτηση που μας έγινε από τον ΣΑΚ, το ωράριο είναι θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα των αστυνομικών.

Θα γίνει, επίσης, διευθέτηση συναντήσεων με κοινοβουλευτικά κόμματα, ενώ ενδεχομένως να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να θέσουν κατ’ ιδίαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα εγειρόμενα ζητήματα.

Όπως αναφέρθηκε στον «Φ» από στέλεχος του ΣΑΚ, εξυπακούεται ότι θα υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες του αρχηγού Αστυνομίας, ωστόσο, «θα εξαντληθούν όλα τα μέσα για ανατροπή της απόφασης».

Θυμίζουμε πως σε προχθεσινή συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο αρχηγός της αστυνομικής Δύναμης, Θεμιστός Αρναούτης, ανακοίνωσε τον σχεδιασμό για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της Αστυνομίας Κύπρου, παρουσιάζοντας συνοπτικά τους τρεις πυλώνες. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε και ακολουθήθηκε από συνδικαλιστικές αντιδράσεις ήταν η ανακοίνωση της απόφασής του α αλλάξει το ωράριο πέραν των 1.000 αστυνομικών που δουλεύουν με σύστημα βάρδιας 12Χ36 και αντί για 12 ώρες να εργάζονται 11ωρο. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι θα κερδίσει αριθμό αστυνομικών για καθήκοντα αστυνόμευσης. Στην ουσία έκαστος εκ των 1.000 αστυνομικών, αν εργάζεται για μια ώρα λιγότερη στο 12ωρο χάνει 15 ημεραργίες (rest day) ετησίως. Βάσει του πλάνου της ηγεσίας καθένας από τους επηρεαζόμενους θα μπορεί να προσφέρει επιπλέον υπηρεσία 15 ημερών μέσα σε έναν χρόνο.

Πρωτοβουλία Λοϊζίδη για συνδικαλιστικό συνασπισμό

Ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, επικοινώνησε χθες το πρωί με τον επικεφαλής του ΣΑΚ, Άγγελο Νικολάου, για να του προτείνει όπως τα δυο συντεχνιακά σώματα συνασπιστούν για κοινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Γι΄ αυτή την εξέλιξη ενημέρωσε τον «Φ» ο ίδιος ο κ. Λοϊζίδης: «Έχω λάβει εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο της συντεχνίας μου προκειμένου να ενημερώσω τον πρόεδρο του ΣΑΚ ότι είμαστε διατεθειμένοι για να κάνουμε κοινές διαμαρτυρίες με στόχο την ανατροπή της σχετικής απόφασης. Πρόθεσή μας είναι να διαδηλώσουμε από κοινού οι δυο συντεχνίες έξω από το Προεδρικό, το Συνεδριακό Κέντρο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Αρχηγείο Αστυνομίας. Ο κ. Νικολάου μας είπε ότι ο ΣΑΚ θα εξετάσει την πρότασή μας αυτή». Ο Νίκος Λοϊζίδης πρόσθεσε πως ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» έχει δρομολογήσει ενέργειες ώστε να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις το ευρωπαϊκό συνδικάτο αστυνομικών (EUROCOP) και η Μεικτή Επιτροπή Αστυνομικών, ενώ επεξεργάζονται περαιτέρω ενέργειες μέσω των νομικών συμβούλων της συντεχνίας του.