Έτοιμος να σπάσει αυγά και να επιτύχει ουσιαστική αστυνόμευση και πιο αισθητή παρουσία μελών της Δύναμης έξω στο πεδίο, έδειξε ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται μετωπική σύγκρουση με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς.

Στόχος της χθεσινής συνάντησης του κ. Αρναούτη με τους δημοσιογράφους ήταν να παρουσιάσει τον σχεδιασμό για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της Αστυνομίας Κύπρου. Παρουσίασε συνοπτικά τους τρεις πυλώνες. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε από τις τοποθετήσεις του ήταν το σημείο τριβής με τις συντεχνίες και -συγκεκριμένα- η απόφαση του να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς μελών της Δύναμης, προκειμένου να επιτευχθεί έντονη παρουσία της στους δρόμους.

Το πλάνο

Ένα από τα πλάνα του αρχηγού Αστυνομίας για να υλοποιηθεί αυτό το ζητούμενο, είναι να αλλάξει το ωράριο πέραν των 1.000 αστυνομικών που δουλεύουν με σύστημα βάρδιας 12Χ36 και αντί για 12 ώρες να εργάζονται 11ωρο. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι θα κερδίσει αριθμό αστυνομικών για καθήκοντα αστυνόμευσης. Στην ουσία έκαστος εκ των 1.000 αστυνομικών, αν εργάζεται για μια ώρα λιγότερη στο 12ωρο χάνει 15 ημεραργίες (rest day) ετησίως. Βάσει του πλάνου της ηγεσίας καθένας από τους επηρεαζόμενους θα μπορεί να προσφέρει επιπλέον υπηρεσία 15 ημερών μέσα σε έναν χρόνο. Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου επικαλέστηκε συμφωνία με συντεχνιακούς κατά το 2019 προκειμένου οι αστυνομικοί να εργάζονται 37,5 ώρες εβδομαδιαίως αντί 40. Με βάση τα συμφραζόμενα αυτό θα ισχύσει πλέον και με τους περίπου 1.000 επηρεαζόμενους.

Έτοιμος για αντιδράσεις

Αυτό το πλάνο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και συγκεκριμένα από τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου (ΠΑΣΥΔΥ) και τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος («ΙΣΟΤΗΤΑ»). Μάλιστα, χθες ο «Φ» στην πρωινή συνέντευξη Τύπου και λίγο μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, υπέβαλε σχετικά ερωτήματα στον κ. Αρναούτη, ο οποίος, παρά τις αναμενόμενες συνδικαλιστικές αντιδράσεις, φανέρωσε την αποφασιστικότητά του για υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στο μεσημέρι, στάλθηκε εσωτερικό μήνυμα για το εν λόγω πλάνο, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Όταν τον ρωτήσαμε για το διαφαινόμενο χάσμα και την αντίθεση των συντεχνιακών σωμάτων, δεν παραγνώρισε τη διαφωνία που υπάρχει, αλλά έδειξε αποφασισμένος. Αρχικά τόνισε την καλή του συνεργασία με τους συνδικαλιστές και τις πρωτοβουλίες του για να έχει επαφή μαζί τους, δηλώνοντας πως «χαίρομαι να απαιτούν για τα δικαιώματα των αστυνομικών μας».

Έσπευσε, όμως, να τονίσει πως ξέρει τι σημαίνει να δουλεύεις στην πρώτη γραμμή, επικαλούμενος τη δική του παρουσία στο Σώμα. «Αλίμονο να έχουμε τις ίδιες απόψεις» είπε και πρόσθεσε με νόημα: «Γίνεται ο εργοδότης να θέλει να δουλεύουν πιο λίγο οι αστυνομικοί και οι αστυνομικοί να θέλουν να δουλεύουν περισσότερο; Δεν σας παραξενεύει λίγο; Εγώ σας λέω τον προβληματισμό μου. Είμαι ανοιχτός για συζήτηση με οποιονδήποτε στην Αστυνομία και ειδικά με τις συντεχνίες. Το απέδειξα».

Σε νέο ερώτημά μας, σχολίασε ανάμεσα σ΄ άλλα: «Θέλω ο οργανισμός να δουλεύει πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά. Εσείς πιστεύετε αυτό θα βγει εναντίον της Αστυνομίας;». Σε άλλο σημείο κι απαντώντας σε ερώτηση είπε πως με αυτό το μέτρο η κατάσταση «θα βελτιωθεί κατά πολύ». Του ζητήσαμε να μας δώσει συγκεκριμένο παράδειγμα για τα αριθμητικά δεδομένα και τα μέλη που κερδίζει επί του πεδίου η Αστυνομία.

Είπε, συγκεκριμένα, ότι «κερδίζουμε κάθε 10 αστυνομικούς -με το να μειώσουμε το ωράριο- έναν αστυνομικό. Κερδίζουμε 100 αστυνομικούς. Η πρόθεση είναι να έχουμε περίπολα στους δρόμους, να έχουμε κόσμο, να ενισχύσουμε την κοινοτική αστυνόμευση, η οποία, δυστυχώς, επί καιρό Covid, για λόγους που αποφασίστηκαν και τους κατανοώ, σταμάτησε η δραστηριότητα και η κοινοτική αστυνόμευση. Οι κοινότητες, οι Δήμοι, μας το ζητούν και πρέπει ναι να το κάνουμε και θα φέρουμε αποτέλεσμα».

Εξάλλου, ερωτώμενος κατά πόσον με την εισαγωγή τεχνολογικών μέσων στο Σώμα θα αυξηθούν οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής είπε πως «θεωρώ δεδομένο ότι θα κερδίσουμε άτομα».

Οι τρεις πυλώνες

Ο αρχηγός Αστυνομίας παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του οράματος για την Αστυνομία Κύπρου του 2030, με στόχο να καταστεί «σύγχρονη ευρωπαϊκή Αστυνομία, η οποία θα είναι ευέλικτη και εστιασμένη στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας». Τους παρουσιάζουμε αυτούσιους:

>> Επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα: 1. Βελτίωση στην ανταπόκριση και διαχείριση καταγγελιών/αιτημάτων των πολιτών και κρίσιμων περιστατικών, 2. Εφαρμογή της πληροφοριακής αστυνόμευσης, 3. Αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

>> Ανθρώπινο δυναμικό: 1. Κατάλληλη διαχείριση του προσωπικού και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών της Αστυνομίας, 2. Βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης και προαγωγής των μελών της Αστυνομίας, 3. Καταπολέμησης της διαφθοράς.

>> Τεχνολογία: 1. Αναβάθμιση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των πολιτών με την Αστυνομία, 2. Εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής υποδομής, 3. Ανθεκτικότητα στις κυβερνοεπιθέσεις.

Ξέσπασε αμέσως ο πόλεμος αρχηγού και συνδικαλιστών

Κάνει λόγο για μονομερή απόφαση ο ΣΑΚ, ενώ η «Ισότητα» μιλά για «ντροπή και εξευτελισμό»

Έντονη, όπως άλλωστε αναμενόταν, ήταν η αντίδραση των εκπροσώπων των συντεχνιών των αστυνομικών μετά την ανακοίνωση της απόφασης του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στην αστυνομική ακαδημία.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Άγγελος Νικολάου, μιλώντας στον «Φ», έκανε λόγο περί μονομερούς απόφασης του αρχηγού Αστυνομίας για θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα. Καυστικός, όπως αναμενόταν, εμφανίστηκε στις τοποθετήσεις του στην εφημερίδα μας ο επικεφαλής του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης. Μίλησε για «ντροπή και εξευτελισμό».

Παραθέτουμε αυτούσιες τις τοποθετήσεις τους:

Άγγελος Νικολάου: «Διαφωνούμε κάθετα με την απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας. Το ωράριο είναι θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα των αστυνομικών. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να τερματίζεται μονομερώς και πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους για να μπορούν να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις. Με την απόφαση αυτή οι αστυνομικοί θα εξαναγκάζονται να εργάζονται 15 ημέρες περισσότερες ετησίως. Ταυτόχρονα θα υπάρχει μείωση στην ετήσια αντιμισθία τους κατά €1.000. Η μια ώρα που θα σχολάνουν νωρίτερα δεν εξυπηρετεί την ξεκούραση του αστυνομικού. Επισημαίνω ακόμη ότι το όλο θέμα θα έπρεπε να απασχολήσει την Μεικτή Επιτροπή Αστυνομίας που εξετάζει τα εργασιακά ζητήματα και της οποίας προεδρεύει ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Παντελή. Έχουμε συγκαλέσει εκτάκτως την ολομέλεια του ΣΑΚ προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα επόμενα βήματά μας. Με την ευκαιρία θέλω να τονίσω ότι είμαστε στο πλευρό όλων των αστυνομικών και θα πράξουμε ό,τι περνά από το χέρι μας σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα. Θα έχουμε συνάντηση και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης την προσεχή Παρασκευή. Συστήνουμε, λοιπόν, υπομονή στους συναδέλφους για το καλό και την ασφάλεια των ιδίων, αλλά και του κόσμου, την ασφάλεια του οποίου είμαστε ταγμένοι να διαφυλάττουμε».