Έντονη είναι η αντίδραση των εκπροσώπων των συντεχνιών των αστυνομικών μετά την ανακοίνωση της απόφασης του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στην αστυνομική ακαδημία.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Άγγελος Νικολάου, μιλώντας στο philenews, έκανε λόγο για μονομερή απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας για θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, ενώ ανέφερε πως οι εξελίξεις θα μελετηθούν σε έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑΚ.

Καυστικός, όπως αναμενόταν, εμφανίστηκε στις τοποθετήσεις του στην ιστοσελίδα μας ο επικεφαλής του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης. Μίλησε για «ντροπή και εξευτελισμό» αναφερόμενος στην σημερινή ανακοίνωση του αρχηγού του αστυνομικού Σώματος και έστειλε το μήνυμα για ρήξη στις σχέσεις της ηγεσίας με τους μέλη της Δύναμης.

Παραθέτουμε τις τοποθετήσεις τους:

· Άγγελος Νικολάου: «Διαφωνούμε κάθετα με την απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας. Το ωράριο είναι θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα των αστυνομικών. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να τερματίζεται μονομερώς και πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους για να μπορούν να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις. Με την απόφαση αυτή οι αστυνομικοί θα εξαναγκάζονται να εργάζονται 15 ημέρες περισσότερες ετησίως. Ταυτόχρονα θα υπάρχει μείωση στην ετήσια αντιμισθία τους κατά €1.000. Η μια ώρα που θα σχολάνουν νωρίτερα δεν εξυπηρετεί την ξεκούραση του αστυνομικού. Επισημαίνω ακόμη ότι το όλο θέμα θα έπρεπε να απασχολήσει την Μεικτή Επιτροπή Αστυνομίας που εξετάζει τα εργασιακά ζητήματα και της οποίας προεδρεύει ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Παντελή. Έχουμε συγκαλέσει εκτάκτως την ολομέλεια του ΣΑΚ προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα επόμενα βήματά μας. Με την ευκαιρία θέλω να τονίσω ότι είμαστε στο πλευρό όλων των αστυνομικών και θα πράξουμε ό,τι περνά από το χέρι μας σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα. Θα έχουμε συνάντηση και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης την προσεχή Παρασκευή. Συστήνουμε, λοιπόν, υπομονή στους συναδέλφους για το καλό και την ασφάλεια των ιδίων, αλλά και του κόσμου, την ασφάλεια του οποίου είμαστε ταγμένοι να διαφυλάττουμε».

· Νίκος Λοϊζίδης: «Είναι ντροπή και εξευτελισμός για τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας να ανακοινώνεται η μείωση εργασιακών δικαιωμάτων μελών της Αστυνομίας μέσω συνέντευξης Τύπου και χωρίς να εκπροσωπούμαστε σ΄ αυτήν. Ανακοινώθηκε ερήμην μας ότι μειώνονται οι ημεραργίες ετησίως σε τέσσερις από 19.5. Μειώνεται και κατά €1.000 ετησίως ο μισθός τους. Το ρίσκο για τη ζωή τους λόγω μείωσης ημερών ξεκούρασης θα έχει συνέπειες στους αστυνομικούς. Αναμένω την αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Φυτιρή. Πλέον, η ‘ΙΣΟΤΗΤΑ’ θα είναι συντεχνία των αστυνομικών και όχι της Αστυνομίας. Είναι ντροπή να λέει ο αρχηγός ότι τα χρήματα ανώτερων αξιωματικών που λαμβάνουν €70.000 ετησίως, δεν τα παίρνουν και δεν έγιναν «πλούσιοι» από την Αστυνομία. Μέσα από την Αστυνομία προάχθηκαν. Είμαστε ενώπιον ετσιθελικών αποφάσεων. Έτσι κι εμείς θα είμαστε συνδικαλιστές με αξιώσεις και δικαιώματα. Αλλά προπαντώς, με αξιοπρέπεια του αστυνομικού και όχι με αξιοπρέπεια εργαζόμενου β΄ κατηγορίας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και μετά θα πάρουμε τις αποφάσεις μας ως συντεχνία».

Να σημειωθεί ότι γύρω στο μεσημέρι αποστάλθηκε σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας μήνυμα εκ μέρους του αρχηγού για την απόφασή του να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς για τα περίπου 1.000 μέλη τα οποία εργάζονται με καθεστώς 12Χ36, χωρίς εναλλαγή βάρδιας. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1/1/2026.