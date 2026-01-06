Υπό επεξεργασία τυγχάνει ακόμη το ζήτημα του νέου ωραρίου 1.000 και πλέον μελών της Αστυνομίας που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου και αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη και των συντεχνιακών σωμάτων της Δύναμης.

Εμπιστευτικό σημείωμα εκ μέρους της ηγεσίας της Αστυνομίας Κύπρου προς τους επικεφαλής αρμόδιων τμημάτων του Σώματος φανερώνει πως το νέο ωράριο δεν θα ισχύσει απόλυτα για όλα τα μέλη της δύναμης που εργάζονταν με σύστημα βάρδιας 12Χ36 και πλέον δουλεύουν 11ωρο.

Η οδηγία αυτή δόθηκε προφορικά την περασμένη Παρασκευή και στάλθηκε χθες γραπτώς από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιωάννη Χειμώνα, προς όλους τους αστυνομικούς διευθυντές επαρχιών και στους διοικητές των επηρεαζόμενων μονάδων.

Στο εσωτερικό αυτό σημείωμα, το οποίο είναι εκ μέρους του αρχηγού Αστυνομίας, ζητείται από τους προϊστάμενους κατάλογος με όλους τους αστυνομικούς που εργάζονται από 1/1/26 για 11 ώρες αντί 12.

Επιπροσθέτως, από τους εν λόγω αξιωματικούς ζητείται να υποβάλουν λίστα με τα μέλη της Δύναμης, τα οποία θα υπαχθούν υπό εργασιακό καθεστώς ωρών γραφείου, δηλαδή, θα εργάζονται από τις 07:00 το πρωί μέχρι και τις 14:30.

Το εμπιστευτικό σημείωμα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε συνέχεια της οδηγίας του αρχηγού για αλλαγή ωραρίου από 12Χ36 σε 11Χ36 και μείωση των ημεραργιών από 19.5 σε 4.7 να διαβιβαστεί ο πίνακας των μελών που επηρεάζονται και εκεί όπου δεν αιτιολογείται πλήρως για οποιοδήποτε μέλος το συγκεκριμένο ωράριο, να γίνει από εσάς υποβολή εισήγησης να ενταχθεί στο ωράριο ώρες γραφείου. Σε περίπτωση που μέλη σας εργάζονται με το συγκεκριμένο ωράριο 11Χ36 κατ΄ εξαίρεση από τα υπόλοιπα μέλη του ίδιου κλάδου να υπάρξει πλήρης αιτιολόγηση ή εάν δεν αιτιολογείται να γίνει και γι΄ αυτό υποβολή εισήγησης να ενταχθούν στο ωράριο ωρών γραφείου».

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραθέσει στις 30/12 ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, για να ανακοινώσει το πλάνο εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της Δύναμης, απεκάλυψε και την απόφασή του να ισχύσει το νέο ωράριο με τη νέα χρονιά.

Με βάση το πλάνο που ανέλυσε οι 1.000 και πλέον αστυνομικοί που εργάζονταν με σύστημα βάρδιας 12Χ36 θα εργάζονται 11 αντί 12 ώρες. Με αυτό τον τρόπο καθένας από τους επηρεαζόμενους κερδίζει μια ώρα ξεκούρασης, όπως είπε ο αρχηγός, αλλά θα έχει 15 ημεραργίες (rest day) λιγότερες στο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο ο αρχηγός, στη βάση των όσων είπε, εξασφαλίζει περισσότερους αστυνομικούς για καθήκοντα αστυνόμευσης και πρόληψης.

Από την πρώτη στιγμή οι συντεχνίες αστυνομικών, ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου και η «ΙΣΟΤΗΤΑ», εξέφρασαν την αντίθεσή τους με το μέτρο. Επεσήμαιναν ότι χάνουν ημεραργίες (rest day) και ένα ποσό €1.000 ετησίως. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, την περασμένη Παρασκευή (2/1) είχε συνάντηση με τους συνδικαλιστές, ενώ σε δηλώσεις του που ακολούθησαν ανέφερε πως στηρίζει πλήρως την ηγεσία της Αστυνομίας.

Προειδοποίησε, μάλιστα, εμμέσως πλην σαφώς τον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» για τον τρόπο που αντέδρασε μετά την ανακοίνωση της απόφασης του αρχηγού. Μίλησε επανειλημμένα για «συνέπειες» σε περιπτώσεις κατά τις οποίες «κάποιος εκφεύγει από τους κανόνες». Μια ημέρα αργότερα το προεδρείο της «Ισότητας» αντέδρασε με ανακοίνωσή της εκφράζοντας δυσαρέσκεια για το ύφος του υπουργού κατά τις επίμαχες τοποθετήσεις του.

Κι από τις δυο συντεχνιακές οργανώσεις, πάντως, έχει ξεκαθαριστεί πώς θα προβούν στα εξαγγελθέντα τους μέτρα, δείχνοντας διατεθειμένες να εξαντλήσουν όλα τα συνδικαλιστικά μέσα για να ανατρέψουν τα αρνητικά δεδομένα για τα μέλη τους.