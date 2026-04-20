Την Κυριακή, πλοία που βρίσκονταν στον Κόλπο, αναμένοντας να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω σύγχυσης ως προς το κατά πόσον είχαν πράγματι ανοίξει, έλαβαν ένα πρωτοφανές ηχητικό μήνυμα στο ραδιοδίκτυο, στα αγγλικά. Πρωτοφανές τόσο ως προς την ανοικειότητα της διατύπωσής του όσο και, ειδικά, ως προς την ταυτότητα του αποστολέα του, δεδομένης της ανοικειότητας αυτής.

Προερχόταν από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και απαντούσε στα αιτήματα πλοίων για διέλευση ως εξής: «Τα Στενά θα τα ανοίξουμε με εντολή του ηγέτη μας, του Ιμάμη Χαμενεΐ, όχι με τα tweets κάποιου ηλίθιου». Παράλληλα, απειλούσε ότι όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς άδεια «θα καταστραφεί».

Η διατύπωση δεν ήταν γενική, ούτε και ο «ηλίθιος» ανώνυμος. Η δε αναφορά σε tweets στόχο είχε να διαλύσει κάθε αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του: ώρες πριν, ο υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος, Αμπάς Αραγκτσί, είχε γράψει στο «X» ότι τα Στενά άνοιξαν. Ματαίως το Πρακτορείο Τασνίμ προσπάθησε να υποβάλει ότι ο χαρακτηρισμός αφορούσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι κατάλαβαν ποιον πραγματικά αφορούσε.

Η κόντρα ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς και τους πραγματιστές κορυφώνεται πλέον όχι μέρα με τη μέρα, αλλά ώρα με την ώρα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι πρώτοι ελέγχουν την κατάσταση, κάτι που καθιστά απολύτως εύλογο το ερώτημα για τη χρησιμότητα των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, από τη στιγμή που οι Φρουροί διευκρινίζουν ότι καμία από τις βασικές απαιτήσεις —όχι μόνο των Αμερικανών, αλλά και των κρατών της περιοχής που κρύβονται βολικά πίσω από τον Τραμπ— δεν είναι υπό συζήτηση. Μιλάμε, βέβαια, αφενός μεν για το πυρηνικό πρόγραμμα και την παράδοση του ουρανίου, το οποίο η Τεχεράνη εμπλούτισε και διατηρεί κατά παράβαση των δεσμεύσεών της, αφετέρου δε για την καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες και θεωρούμενος από πολλούς, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, ως ο νέος ισχυρός πολιτικός ανήρ της χώρας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον όσων αντιτίθενται σε μια ενδεχόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Στη διάρκεια σύσκεψης με τους συμβούλους του, ο Γκαλιμπάφ επιτέθηκε σε εξέχουσες μορφές του συντηρητικού στρατοπέδου, πολλούς από τους οποίους κατονόμασε, περιγράφοντάς τους ως «ακραίους παράγοντες που δρουν σαν πολιτοφυλακή», προειδοποιώντας ότι η συμπεριφορά τους απλώς «θα καταστρέψει το Ιράν».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες, σημειωτέον, παραμένουν ασχολίαστες στο Ιράν, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής κατηγόρησε το στρατόπεδο των αντιπάλων του ότι εκμεταλλεύεται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και κινητοποιεί τους υποστηρικτές του, προκειμένου να εντείνει την αντίθεση στις διαπραγματεύσεις και να τορπιλίσει κάθε πιθανότητα συμφωνίας. Φέρεται να εξέφρασε σοβαρή ανησυχία τόσο για το δικό του πολιτικό μέλλον όσο και για εκείνο του υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ο Γκαλιμπάφ μοιράστηκε, με βάση τα όσα μεταδόθηκαν, την ανησυχία του ότι και οι δύο μπορεί να τεθούν σύντομα εκτός πολιτικής.

Οι αναφορές αυτού του είδους είναι πάρα πολλές. Κάποιες προηγήθηκαν, μάλιστα, του επίμαχου μηνύματος την Κυριακή και άλλες το ακολούθησαν. Είναι σαφές πως πιθανότατα κάποιες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όμως, και οι μισές να ευσταθούν, η αποσύνθεση του καθεστώτος είναι δεδομένη και, με την πλήρη πλέον κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας, το καθεστώς ως τέτοιο δεν διασώζεται.

Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό, δεδομένου ότι και τα χρονικά περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ στενεύουν. Τα μηνύματα Τραμπ του τύπου «μπορεί να συμφωνήσουμε και σήμερα» σίγουρα ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Η όποια δε πραγματική προσέγγιση —και δεν συζητάμε, βεβαίως— θα προκαλέσει ανάφλεξη ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα στο Ιράν, χωρίς αυτό να αποκλείει, καθόλου μάλιστα, την επικράτηση των Φρουρών και συνεπώς ένα ακόμα χειρότερο καθεστώς.

Όπως, βέβαια, και η επανάληψη των βομβαρδισμών των Αμερικανών μπορεί να σβήσει ακόμη και αυτό που σήμερα απειλεί να γίνει φωτιά, ενώνοντας τα στρατόπεδα υπό την κοινή εξωτερική απειλή. Όλα δείχνουν ότι οι επόμενες ώρες θα καθορίσουν πολλά.