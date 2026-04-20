Τις αναφορές ότι το Ισραήλ τον έπεισε να ξεκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, απέρριψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ισραήλ δεν με παρέσυρε ποτέ στον πόλεμο με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Τα αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου, σε συνδυασμό με την πάγια άποψή μου ότι το ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ, ήταν αυτά που με οδήγησαν», πρόσθεσε ο Τραμπ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τους «σχολιαστές των FAKE NEWS» που υποστηρίζουν το αντίθετο.

«Τα αποτελέσματα στο Ιράν θα είναι εκπληκτικά – Και αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν… είναι έξυπνοι, το Ιράν μπορεί να έχει ένα σπουδαίο και να ευημερήσει!» ανέφερε.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι New York Times αποκάλυψαν λεπτομέρειες από μια κρίσιμη παρουσίαση που έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου. Εκεί, ο Νετανιάχου κατάφερε να «πείσει» τον Τραμπ για το πόσο γρήγορα θα εξελισσόταν ένας πόλεμος με το Ιράν, προβλέψεις που όμως σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν επαληθευτεί.

skai.gr