«Εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει τη δεκαπενθήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου, δήλωσε στο Bloomberg News ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αποκλεισμό μέχρι οι ΗΠΑ και το Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον πόλεμο.

Ύστατες προσπάθειες για να μην καταρρεύσουν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Τεχεράνης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με πολλά σημεία ωστόσο να παραμένουν σκοτεινά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι ο αντιπρόεδρος Βανς και η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ βρίσκονται καθ’ οδόν προς Πακιστάν όπου αναμένονταν να φθάσουν απόψε, ενώ (στο Fox News) έκανε λόγο για συμφωνία ακόμη και σήμερα στο Ισλαμπάντ. Διατήρησε πάντως (στο PBS) στο τραπέζι και τις απειλές. Από την πλευρά της η Τεχεράνη δηλώνει ότι εξετάζει «θετικά» για έναν 2ο γύρο, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη απόφαση.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει το CNN αναφέρουν ότι η αναχώρηση του Βανς είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.

Οι εξελίξεις σημειώνονται καθώς εκπνέει η εκεχειρία, η οποία έφθασε στο χείλος της κατάρρευσης όταν οι ΗΠΑ κατέλαβαν ιρανικό πλοίου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις drones σε αμερικανικά πλοία δηλώνοντας ότι δεν σχεδίαζε να συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Πακιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ πάντως προετοιμάζεται πυρετωδώς με τη συμμετοχή και του Ιρανού πρέσβη για τα μέτρα ασφαλείας, ενώ ο Πεζεσκιάν -επιβεβαιώνοντας ίσως το ρήγμα στην κορυφή του καθεστώτος- δηλώνει ότι Ιράν πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν τον πόλεμο.

skai.gr