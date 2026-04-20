Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, αναφορικά με νέα μορφή απάτης, που αποσκοπεί στην απόσπαση χρημάτων, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων δήθεν για κέρδη από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Οι δράστες της απάτης, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με πολίτες οι οποίοι έχουν επενδύσει σε αγορά κρυπτονομισμάτων, μέσω διαδικτύου, ισχυρίζονται ότι μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να λάβουν πληρωμές, από κέρδη που απέφεραν οι επενδύσεις τους. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνίας τους, οι δράστες ζητούν να τους δοθεί πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των πολιτών, μέσω διαδικτυακής εξ αποστάσεως σύνδεσης – remote connection, ενώ ταυτόχρονα, ζητούν από τους πολίτες να συνδεθούν οι ίδιοι διαδικτυακά, με τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αφού με αυτό τον τρόπο οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στον υπολογιστή και στον τραπεζικό λογαριασμό των πολιτών, προχωρούν στη μεταφορά χρημάτων σε δικό τους λογαριασμό και ζητούν από τους πολίτες να τους αναφέρουν τους κωδικούς επαλήθευσης «OTP», που τους έχει αποστείλει μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων, η τράπεζα στην οποία διατηρούν λογαριασμό, ώστε να δοθεί η απαραίτητη έγκριση για διεκπεραίωση της συναλλαγής.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, προτρέπεται το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.