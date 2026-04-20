Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Associated Press, ο αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση δεν είναι σαφής.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Winston-Salem, προσωπικό έκτακτης ανάγκης στάλθηκε στο πάρκο, που βρίσκεται κοντά στην Sally Kirk Road, λίγο πριν τις 10 π.μ., αφού έλαβε αναφορές για ενεργούς πυροβολισμούς.

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι ερευνητές υποδηλώνουν ότι το περιστατικό προήλθε μετά από καυγά μεταξύ νεαρών ατόμων, ο οποίος «ξέφυγε» όταν εμφανίστηκαν όπλα.

Οι Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Forsyth επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για θεραπεία, ενώ άλλα άτομα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου.

Το Leinbach Park βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Γυμνάσιο Thomas Jefferson, γεγονός που οδήγησε σε άμεσα πρωτόκολλα ασφαλείας στις γύρω εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δημιουργήθηκε μεγάλη αστυνομική περίμετρος μέσα σε λίγα λεπτά από την άφιξη των πρώτων μονάδων περιπολίας για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, δεν έχουν συλληφθεί ύποπτοι και η αστυνομία ερευνά ενεργά τις δασώδεις και κατοικημένες περιοχές γύρω από το πάρκο.

Το αστυνομικό τμήμα του Γουίνστον-Σάλεμ έχει αναπτύξει εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να βοηθήσει τις επίγειες μονάδες στον εντοπισμό πιθανών υπόπτων και στη χαρτογράφηση του τόπου του εγκλήματος.

