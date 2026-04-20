Συνολικά 92 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της ΕΕ την εβδομάδα που άρχισε στις 13 Απριλίου και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Safety Gate, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή που δημοσιοποιεί σύνδεσμο με τα 92 προϊόντα αυτά και το είδος κινδύνου που αφορά στο κάθε ένα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως τα προϊόντα αυτά για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, κατανεμήθηκαν ως ακολούθως, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή-17 προϊόντα, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας- 20 προϊόντα, στις Υγειονομικές Υπηρεσίες -16 προϊόντα, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – 13 προϊόντα με ένα (1) από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο, στην Υπηρεσία Μεταλλείων -12 προϊόντα, στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών-7 προϊόντα, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών- 4 προϊόντα, στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων)- 3 προϊόντα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

