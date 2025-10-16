Οι αποκαλύψεις των εισαγγελέων άφησαν άναυδη την κοινή γνώμη στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Η υπόθεση αφορά πατέρα που άφησε το δίχρονο κοριτσάκι του να πεθάνει στο αυτοκίνητο εν καιρώ καύσωνα, ενώ αυτός έπαιζε βιντεοπαιχνίδια και έβλεπε ταινίες ενηλίκων.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Κρίστοφερ Σόλτες, ότι έπινε μπύρα, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια και παρακολουθούσε περιεχόμενο για ενήλικες στις 9 Ιουλίου του 2024 όταν η κόρη του, Πάρκερ, πέθανε από την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία μέσα σε ένα από τα αυτοκίνητα της οικογένειας, κι ενώ ο υδράργυρος έξω έδειχνε 44 βαθμούς Κελσίου!

Η δίχρονη Πάρκερ Σόλτες πέθανε από τη ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο, όπου την είχε ξεχάσει ο πατέρας της στην πόλη Μαράνα της Αριζόνα

Ο 37χρονος δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού μετά τον θάνατο της κόρης του. Αλλά στη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Τουσόν της Αριζόνας την Τρίτη, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Σόλτες είχε αφήσει κι άλλες φορές στο παρελθόν τα παιδιά του χωρίς επίβλεψη σε αυτοκίνητα, επικαλούμενοι ως αποδεικτικά στοιχεία καταθέσεις μαρτύρων και μηνύματα κειμένου μεταξύ αυτού και της συζύγου του, τα οποία ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας.

Ο Κρίστοφερ Σόλτες, άφησε την δίχρονη κόρη του επί τρεις ώρες εν μέσω καύσωνα στο παρκαρισμένο αυτοκίνητό τους τον Ιούλιο του 2024, με αποτέλεσμα να πεθάνει το παιδί από τη ζέστη / Φωτογραφία: Pima County

Ο 37χρονος άφησε κι άλλες φορές τα παιδιά του στο αυτοκίνητο για να παίζει βιντεοπαιχνίδια

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σόλτες είχε απορροφηθεί σε τέτοιο βαθμό από τα βιντεοπαιχνίδια και το περιεχόμενο για ενήλικες, ώστε άφησε την κορούλα του στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην είσοδο του σπιτιού τους στην πόλη Μαράνα της Αριζόνα για πάνω από τρεις ώρες, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Επίσης, παρουσίασαν SMS, που πιστεύουν ότι δείχνουν ένα μοτίβο αμελούς συμπεριφοράς από τον πατέρα, ο οποίος συχνά άφηνε τα παιδιά του μέσα σε οχήματα. Δύο από τις κόρες του ενημέρωσαν την αστυνομία ότι τις είχε αφήσει στο παρελθόν σε αυτοκίνητα και συχνά «αποσπάται η προσοχή του παίζοντας παιχνίδια», σύμφωνα με τα αστυνομικά αρχεία.

Ο 37χρονος ομολόγησε στις Αρχές ότι άφησε την δίχρονη κόρη του στο αυτοκίνητο με το κλιματιστικό αναμμένο για 30 λεπτά, καθώς είχε αποκοιμηθεί κατά την επιστροφή τους από τα ψώνια. Αργότερα παραδέχτηκε ότι η μηχανή του αυτοκινήτου σβήνει αυτόματα μετά από μισή ώρα.

Όταν η γιατρός σύζυγός του, Έρικα, επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε το κοριτσάκι της αναίσθητο στο αυτοκίνητο.

Τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του ζευγαριού υποδηλώνουν ότι ο Σόλτες έχει αφήσει τα παιδιά του στο αυτοκίνητο αρκετές φορές. «Σου είπα να σταματήσεις να τα αφήνεις στο αυτοκίνητο, πόσες φορές το έχω πει», του έγραψε η Έρικα. «Την χάσαμε, ήταν τέλεια».

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο 37χρονος ομολόγησε στη σύζυγό του ότι «σκότωσε το μωρό μας» και ζήτησε συγγνώμη για την φρικτή αμέλειά του.

