Τρέχει να κάνει τη δουλειά που έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, που προχωρά με γοργούς ρυθμούς τις αξιολογήσεις κατοικημένων κτηρίων, που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα. Ήδη χθες στάλθηκαν επιστολές στους ενοίκους 24 διαμερισμάτων της εξαώροφης πολυκατοικίας Madona Court στην περιοχή Φανερωμένης, ενώ μέχρι τη Δευτέρα θα σταλούν επιστολές εκκένωσης σε δεύτερη πολυκατοικία με 17 διαμερίσματα στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας.

Σε αυτές τις πολυκατοικίες διαμένουν και κύπριοι και ξένοι, οι οποίοι θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία εάν το επιθυμούν, μέσω πρωτοβουλιών που λήφθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών που κινητοποίησε την Πολιτική Άμυνα, καθώς και την ενεργοποίηση του προγράμματος «ΞέΝιος» από τον Δήμο Λάρνακας, που στηρίζεται από τη Μητρόπολη Κιτίου. «Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, τον οποίο ευχαριστώ, αφού έδωσε οδηγίες στην Πολιτική Άμυνα για το θέμα. Η Πολιτική Άμυνα, στη βάση ενός Σχεδίου που έχει, εξασφάλισε 30 δωμάτια σε διάφορα ξενοδοχεία, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τους ενοίκους, εάν χρειαστεί. Αντίστοιχες ενέργειες έκανε και ο δήμαρχος Λάρνακας. Το μόνο που δεν ανταποκρίθηκε, μέχρι στιγμής, είναι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο έχει σταλεί επιστολή», ανέφερε στο philenews o πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους. Σ’ ό,τι αφορά στην πολυκατοικία Madona Court, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσους ενοίκους έχει, ξεκίνησαν από χθες επαφές με τους ιδιοκτήτες, που λάμβαναν προειδοποιήσεις εδώ και χρόνια, προκειμένου να ξεκαθαρίσει εάν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε επιδιόρθωσή της.

Μεγάλο πονοκέφαλο για τον Οργανισμό, που απέσπασε μεγάλη μερίδα του προσωπικού του από τις Αδειοδοτήσεις στον Τομέα Επικίνδυνων Οικοδομών, αποτελεί και ο χειρισμός άλλων 22 κατοικημένων κτηρίων που βρίσκονται στην πόλη της Λάρνακας. Τα συγκεκριμένα κτήρια έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα και όπως ανέφερε o πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, σε αυτά διενεργούνται επιπρόσθετοι έλεγχοι, προκειμένου να διαφανεί εάν πρέπει αμέσως να εκδοθούν διατάγματα εκκένωσης. Αναμεσά τους βρίσκονται τουλάχιστον τρία μεγάλα συγκροτήματα, με εκατοντάδες κατοίκους, κύπριους και ξένους. Εάν ληφθεί απόφαση εκκένωσης, ακόμη και για κάποια από αυτά, τότε η Λάρνακα ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε ανθρωπιστική κρίση, αφού είναι δύσκολο να εξευρεθεί αντίστοιχος αριθμός δωματίων σε ξενοδοχεία.

Εν τω μεταξύ ο ΕΟΑΛ προχωρά παράλληλα και στην αξιολόγηση πολύ επικίνδυνων για κατάρρευση εγκαταλελειμμένων κτηρίων, αρκετά από τα οποία γίνονται καταφύγιο για άστεγους. Όπως μας ανέφερε ο κ. Χατζηχαραλάμπους ήδη αριθμός τέτοιων κτηρίων στην ευρύτερη περιοχή της τουρκοκυπριακής συνοικίας Σκάλα έχουν σφραγιστεί. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, περιφράχθηκαν, έκλεισαν πόρτες και παράθυρα και τοποθετήθηκαν σημάνσεις για να φαίνεται η επικινδυνότητά τους.