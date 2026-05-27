Με αιχμηρό σχόλιο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη». Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο σχολιασμού της ονομασίας του νέου πολιτικού σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα.

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερμαστισμένος χώρος στην αντιπολίτευση» και ότι «κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην Αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία». Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει «ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα, “να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση”», προσθέτοντας ότι «αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023», προσθέτοντας ότι «θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα». Σχολίασε ότι μένει να φανεί «αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό», καταλήγοντας ότι «αυτό που άκουσα χθες ήταν μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν».

Αντιπαραβάλλοντας, είπε ότι «η κυβέρνηση έχει σχέδιο το οποίο το ξεδιπλώνει» και επέμεινε στο σχήμα «Το είπαμε, το κάνουμε», εκτιμώντας ότι «η σύγκριση θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027». Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι «οι πολίτες θέλουν προοπτική και τη δίνει αυτή τη στιγμή μόνο η ΝΔ».

Για τη Μαρία Καρυστιανού

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού και το νεοϊδρυθέν κόμμα της, ο πρωθυπουργός είπε «όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της».

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό του ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί «μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα», προσθέτοντας ότι «η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό». Επανέλαβε ότι «όλοι θα κριθούν στην κάλπη» και συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με «τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα».

Όσα είπε για την Υγεία

Η τοποθέτηση έγινε στο πάνελ «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», όπου ο πρωθυπουργός συνομίλησε με την Παρασκευή Μιχαλοπούλου, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, και τον Δημήτρη Κοντοπίδη, MSc, patient advocate και social entrepreneur. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντώνης Σρόιτερ.

Σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός διατύπωσε τη θέση ότι η απάντηση στα φαινόμενα διαφθοράς στο ΕΣΥ «δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση των απολαβών στο ΕΣΥ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι χαμηλές αμοιβές «δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για πράξεις διαφθοράς».

«Η εικόνα στα ΤΕΠ το παρελθόν ήταν χαοτική και προβληματική»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι τα σχετικά φαινόμενα «δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται», επισημαίνοντας πως αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπιση της παρανομίας και της διαφθοράς όπου αυτές εντοπίζονται, με βασικό εργαλείο την ψηφιακή διαφάνεια και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στην επαφή πολιτών και συστήματος υγείας με το κράτος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Όπως είπε, η εικόνα που παρουσίαζαν στο παρελθόν τα ΤΕΠ ήταν «χαοτική και προβληματική», με την κυβέρνηση να εστιάζει ιδιαίτερα στη διαχείριση των εφημεριών και στη συνολική εμπειρία του ασθενή μέσα στο σύστημα υγείας.

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχει εφημερία στον κόσμο χωρίς αναμονή», υπογράμμισε όμως ότι στόχος είναι ο πολίτης να γνωρίζει τη διαδικασία που ακολουθείται και να αισθάνεται ότι το σύστημα τον σέβεται.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις και αναζήτηση των αιτιών του προβλήματος, ο χρόνος παραμονής στα επείγοντα έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον «με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του myHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές. «Είμαστε πολύ μπροστά από πολλά εθνικά συστήματα υγείας ως προς την ταχύτητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε τέλος ότι πλέον δεν υπάρχει επείγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του.

Μόνιμη εθνική πολιτική το «Προλαμβάνω»

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε «μακροχρόνια εθνική πολιτική».

Όπως ανέφερε, έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030, ώστε να συνεχιστούν τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η νέα φάση του «Προλαμβάνω» θα περιλαμβάνει έξι βασικά προγράμματα πρόληψης:

-Πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

-Πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

-Πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

-Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου

-Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας σε ενήλικες και ανήλικους

-Πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η φιλοσοφία της κυβέρνησης είναι η έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόληψη, ώστε να βελτιωθεί η δημόσια υγεία και να μειωθεί μακροπρόθεσμα η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Θα δημιουργήσουμε ανεξάρτητο υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας»

Σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία ανεξάρτητου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει τη συγκρότηση ξεχωριστού χαρτοφυλακίου για τον τομέα της έρευνας.

«Η απάντηση είναι ναι, το σχεδιάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι, εφόσον η κυβέρνηση λάβει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, η χώρα θα αποκτήσει ένα αυτόνομο υπουργείο που θα μπορεί να βλέπει ολιστικά την έρευνα και την καινοτομία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι να υπάρξουν κεντρικές επιλογές ως προς τη διάθεση των εθνικών πόρων στην έρευνα, καθώς οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις είναι κατά κανόνα ανταγωνιστικές και δεν επαρκούν από μόνες τους για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη κινητοποίησης του ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η χώρα μπορεί να βρεθεί «στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης» που εξελίσσεται ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και των νέων τεχνολογιών.

