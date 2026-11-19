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Μέχρι και 20 έτη πίσω στον χρόνο θα επεκτείνεται ο φορολογικός έλεγχος για άτομα τα οποία είναι υπόλογα για πράξεις διαφθοράς, στη βάση πρότασης Νόμου της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου που θα κατατεθεί σήμερα επισήμως ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Τα πιο πάνω προέκυψαν από τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών. Το θέμα που απασχόλησε στη συνεδρίαση ήταν η συνεργασία μεταξύ Τμήματος Φορολογίας και Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Στη βάση νομοθετήματος που είχε καταθέσει στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο η κ. Χαραλαμπίδου και ψηφίστηκε σε νόμο τον περασμένο Μάρτιο, για όσους προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες κατόπιν έρευνας της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τότε θα υπόκεινται σε έλεγχο από το Τμήμα Φορολογίας.

Η συζήτηση αποσκοπούσε στην διαπίστωση κατά πόσον υπάρχει απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ Αρχής κατά της Διαφθοράς και Τμήματος Φορολογίας και κατ΄ επέκταση λειτουργική εφαρμογή του Νόμου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ενώπιον του Εφόρου Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη και του επικεφαλής της Αρχής, επιτρόπου Διαφάνειας, Χάρη Πογιατζή, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε πως θα καταθέσει νέα πρόταση Νόμου προκειμένου ο φορολογικός έλεγχος για όσους προκύπτουν ενδεχόμενες ευθύνες κατόπιν έρευνας της Αρχής, να πηγαίνει 20 έτη πίσω στο χρόνο και όχι 12, όπως ισχύει τώρα. Εφόσον η πρόταση ψηφιστεί σε Νόμο, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Ο κ. Μαρκίδης σχολιάζοντας την πρόταση της κ. Χαραλαμπίδου για επιμήκυνση της περιόδου, ανέφερε ότι υπήρχαν χρονικοί περιορισμοί 6 και 12 χρόνων και πως η επέκταση στα 20 χρόνια θα βοηθήσει στη διερεύνηση των υποθέσεων.

Σε σχέση με το «Κράτος Μαφία», σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε ο Σωτήρης Μαρκίδης, από τον περασμένο Ιούνιο ομάδα εργασίας του Τμήματος Φορολογίας άρχισε ανάγνωση των 3.000 σελίδων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Εξήγησε ότι έγινε χαρτογράφηση για πιθανές φορολογικές επιπτώσεις και δημιουργήθηκε ένας αρχικός πίνακας με περιοχές προς φορολογική διερεύνηση, ενώ στις 20 Αυγούστου εστάλη επιστολή στην Αρχή για περισσότερα στοιχεία, το οποίο και ικανοποιήθηκε.

Ο κ. Μαρκίδης πρόσθεσε ότι στις 5 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση και δόθηκαν οδηγίες προς άμεση διερεύνηση φορολογικών θεμάτων, εξηγώντας πως πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε ικανοποίηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συνεργασία των δυο θεσμών, ενώ προσέθεσε ότι η υπόθεση «Κράτος Μαφία» ανέδειξε την αδυναμία του Εφόρου να προεκτείνει τον έλεγχό του στη βάση του πορίσματος της Αρχής για πέραν των 12 χρόνων.

«Αύριο καταθέτω στην Ολομέλεια πρόταση νόμου, με την οποία προεκτείνω το χρονικό περιθώριο, στο οποίο ο Έφορος θα μπορεί να διερευνά αν παραλάβει πόρισμα από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Αυτή η χρονική προέκταση που αφορά στον Έφορο Φορολογίας, αναφέρεται μόνο όταν υπάρχουν εκθέσεις της Αρχής κατά της Διαφθοράς, οι οποίες εντοπίζουν οικονομικά εγκλήματα», ανέφερε, μεταξύ άλλων.