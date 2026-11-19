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Σε αντικειμενικές δυσκολίες αποδίδουν αρμόδιοι λειτουργοί της Δημοκρατίας που μίλησαν στον «Φ» την αδυναμία διακοπής της σύμβασης ύψους €25 εκατ. με εταιρεία πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης, παρά το βεβαρημένο παρελθόν της.

Θυμίζουμε ότι η εν λόγω εταιρική οντότητα καταδικάστηκε στην Ισπανία για το σκάνδαλο χειραγώγησης της αγοράς, που επικράτησε με την ονομασία «Cartel del Fuego».

Μάλιστα, η νομοθεσία της Κύπρου επιτρέπει τη διακοπή σύμβασης με εταιρείες, όταν σε βάρος τους υπάρχουν τέτοιας μορφής κυρώσεις. Τη συγκεκριμένη σύμβαση χειρίζεται πλέον το Υπουργείο Άμυνας.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το εν λόγω σώμα διέκοψε σύμβαση του ελληνικού δημοσίου που ξεπερνά τα €150 εκατ. με εταιρεία που διασυνδέθηκε με το Cartel del Fuego.

Άτομο που μίλησε χθες στην εφημερίδα μας και είναι σε θέση να γνωρίζει τις σχετικές διαδικασίες, ανέφερε πως υπηρεσίες της Δημοκρατίας αντάλλαξαν αλληλογραφία μεταξύ τους, αλλά και με την εταιρεία, που έδειξαν ότι «η διακοπή της σύμβασης δεν είναι απλή υπόθεση και πιθανόν να οδηγούσε σε μεγάλες οικονομικές και άλλους είδους περιπέτειες». Στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκαν και τα όσα μάς ανέφερε λειτουργός που γνωρίζει το θέμα.

Η επίμαχη σύμβαση συνήφθη αρχικά το 2024 με το Τμήμα Δασών με προοπτική ανανέωσης μέχρι το 2028. Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από λειτουργό του εν λόγω τμήματος, ο οποίος είναι βασικός ύποπτος για το σκάνδαλο δασοπυρόσβεσης στην Κύπρο.

Η δε εταιρεία με την οποία συνομολογήθηκε η σύμβαση, μέχρι τώρα έχει λάβει δεκάδες εκατομμύρια από την Κυπριακή Δημοκρατία για μίσθωση αεροσκαφών.