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Τη δημιουργία «κράτους εν κράτει» στην Εκκλησία της Πάφου ή με άλλα λόγια τη σύσταση νέας Μητρόπολης με την αποκοπή μέρους της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου, ζήτησε ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, αλλά, όπως πληροφορείται ο «Φ», η προσπάθειά του έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αποδέχεται κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και η πλειοψηφία των Συνοδικών φαίνεται διατεθειμένη να διακινδυνεύσει τη δημιουργία προβλημάτων στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου για να ικανοποιήσει τον κ. Τυχικό.

Kατά τη διάρκεια της συνάντησης του εν αργία Μητροπολίτη με τον Μακαριότατο, ο κ. Τυχικός ζήτησε να του παραχωρηθεί η Γεροσκήπου και η ανατολική πλευρά της Πάφου που εκτείνεται μέχρι και το Όμοδος, ώστε να δημιουργηθεί νέα Μητρόπολη της οποίας να αναλάβει τα ινία. Μέλος της Ιεράς Συνόδου ανέφερε στον «Φ», πως ο κ. Τυχικός, πέραν του ότι τελεί εν αργία, του έχει επιβληθεί και η ποινή της έκπτωσης από τον θρόνο, οπόταν δεν μπορεί να επανέλθει στα καθήκοντα του Μητροπολίτη από την πίσω πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία κόκκινη γραμμή του Αρχιεπισκόπου για τον Τυχικό, είναι να δεχθεί να μην κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή (όπως του είχε υποδειχθεί) αλλά να βρει στέγη σε οποιαδήποτε Μητρόπολη ήταν πρόθυμη να τον δεχθεί. Ωστόσο, φαίνεται πως ακόμη και οι Μητροπολίτες Λεμεσού και Μόρφου, οι οποίοι τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, δεν φέρονται διατεθειμένοι να έχουν στην περιφέρειά τους έναν Επίσκοπο που θα συγκεντρώνει υποστηρικτές του οι οποίοι με τη στάση τους, σε διάφορα ζητήματα, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα ή και προστριβές με τους πιστούς της επαρχίας στην οποία δυνατόν να κατέληγε.

Εξάλλου, χωρίς να είναι κηδεμόνες του Τυχικού, ίσως να έχουν κόστος στην περίπτωση κατά την οποία δημιουργούνταν παρατράγουδα συνεπεία της παρουσίας του σε οποιαδήποτε Μητρόπολη τον δεχόταν.

Στο μεταξύ, και παρόλον ότι ο Αρχιεπίσκοπος θεωρεί πως το θέμα Τυχικού δεν μπορεί να διαιωνίζεται, εντούτοις αν δεν ζητήσει οποιοσδήποτε Συνοδικός να συνέλθει εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος εντός Δεκεμβρίου, ο Μακαριότατος ίσως αφήσει τον χρόνο να διαρρεύσει μέχρι τον Φεβρουάριο, οπόταν η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται σε κανονική συνεδρία.