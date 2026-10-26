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Πώς θα περιέγραφες τη δουλειά σου με δυο κουβέντες;» ρώτησε ο σοφός τον ασφαλιστή, προβοκατόρικα.

«Ασφαλίζω το απρόοπτο και εξασφαλίζω το αναμενόμενο», απάντησε εκείνος.

«Δηλαδή; Τι είναι για σένα το απρόοπτο και πώς το ασφαλίζεις;»

«Στους ανθρώπους δεν αρέσουν οι αλλαγές, τις φοβούνται και συχνά προσποιούνται ότι δεν θα συμβούν στους ίδιους. Όμως η ζωή αλλάζει συχνότερα από πράγματα που θεωρούμε απίθανα».

Ο σοφός τον κοίταξε με ενδιαφέρον.

«Μιλάς σαν άνθρωπος που μελετά τις πιθανότητες».

«Αυτό ακριβώς κάνω… και θα σου το εξηγήσω αλλιώς. «Υπάρχει ένα μικρό μαθηματικό παράδοξο, γνωστό ως το παράδοξο των γενεθλίων, που μας λέει ότι σε μια μικρή ομάδα μόλις 23 ανθρώπων, η πιθανότητα δύο από αυτούς να έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης ξεπερνά το 50%. Το φαντάζεσαι;»

«Μα μόλις 23 άτομα; Ακούγεται υπερβολικό».

«Ε βλέπεις. Ακούς 23 άτομα και σου φαίνονται λίγα. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν συγκρίνουμε απλώς 23 ανθρώπους, αλλά τα 253 ζευγάρια που μπορούν να δημιουργήσουν αυτοί οι 23 άνθρωποι. Έτσι την παθαίνουμε· βλέπουμε τον αριθμό των ανθρώπων και όχι τον αριθμό των πιθανών συνδυασμών.»

Ο σοφός έμεινε για λίγο σκεφτικός.

«Άρα το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πιθανότητα».

«Ακριβώς», είπε ο ασφαλιστής. «Το παράδοξο των γενεθλίων δεν αφορά πραγματικά τα γενέθλια. Μας δείχνει πόσο εύκολα υποτιμούμε μια πιθανότητα επειδή μας φαίνεται μικρή. Η ανθρώπινη ευπιστία στο υπερφυσικό είναι παράξενη· συχνά είμαστε πιο έτοιμοι να πιστέψουμε ότι η θέση των άστρων μπορεί να καθορίσει το μέλλον μας παρά να αποδεχθούμε ότι ένα απρόβλεπτο γεγονός μπορεί πράγματι να μας συμβεί.»

«Και αυτό», είπε ο σοφός, «σου θυμίζει τη δουλειά σου;»

«Καθημερινά. Όταν ένας άνθρωπος ακούσει για μια σοβαρή ασθένεια, ένα ατύχημα ή μια ξαφνική απώλεια, το πρώτο που θα πει είναι: “Σιγά μην συμβεί σε μένα”. Και πράγματι, όταν κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, η πιθανότητα μπορεί να του φαίνεται μικρή».

Όμως οι άνθρωποι δεν ζούμε μόνοι μας. Υπάρχει μια οικογένεια, έχουμε φίλους, ζούμε σε μια κοινωνία. Όταν βλέπεις μόνο τον εαυτό σου, βλέπεις μία πιθανότητα. Αν όμως μιλάμε για μια οικογένεια τεσσάρων ή πέντε ανθρώπων, η εικόνα αλλάζει. Και όσο περνούν τα χρόνια, οι πιθανότητες αυξάνουν και η έκθεση στο μη αναμενόμενο μεγαλώνει.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι κακό θα συμβεί. Σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να είναι αδύνατο. Και όταν οι πιθανότητες απλώνονται σε χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους, αυτό που φαίνεται απίθανο σε ατομικό επίπεδο γίνεται καθημερινή πραγματικότητα για την κοινωνία».

Η ζωή μας το δείχνει καθημερινά με χιλιάδες παραδείγματα. Καθημερινά δισεκατομμύρια άνθρωποι ξεκινούν τη μέρα τους πιστεύοντας ότι δεν θα τους συμβεί κάτι απρόοπτο. Κάποιοι όμως υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο! Και όπως το λέω συχνά, «οι άνθρωποι πρέπει μαθαίνουν από τα λάθη τους, γιατί οι έξυπνοι το κάνουν από τα λάθη των άλλων και οι ευφυείς προνοούν»

Ο σοφός έμεινε για λίγο σκεφτικός.

«Άρα, σε ατομικό επίπεδο το γεγονός μοιάζει μακρινό. Σε επίπεδο κοινωνίας, όμως, γίνεται σχεδόν βεβαιότητα».

«Ακριβώς. Και εκεί βρίσκεται η ουσία της ασφάλισης».

«Άρα η ασφάλιση είναι η κατανόηση των πιθανοτήτων;»

«Σαφώς! Και η αξιοποίηση τους. Η θεωρία του Χάους μας δείχνει ότι η πολυπλοκότητα μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα. Και η ζωή είναι πολύπλοκη ενώ η αβεβαιότητα είναι μέρος της καθημερινότητας μας. Το γεγονός ότι κάτι δεν είναι βέβαιο, δεν σημαίνει ότι πρέπει και να το αγνοούμε. Σημαίνει ότι οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για την περίπτωση που θα συμβεί. Ασφαλιζόμαστε επειδή ξέρουμε ότι είναι αδύνατον να γνωρίζουμε πού, τι, πότε και σε ποιον θα συμβεί».

«Άρα, η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα οικονομικό εργαλείο. Είναι στάση ευθύνης απέναντι στο μέλλον» αν κατάλαβα καλά» είπε ο σοφός.

«Σωστά! Ευθύνη στο μέλλον και απόδειξη αγάπης. Προνοείς σήμερα για το απρόβλεπτο του αύριο, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που αγαπάς. Και μαζί με την προστασία τους, έχεις και την προσωπική ικανοποίηση ότι στάθηκες υπεύθυνα απέναντί τους.

Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κάθε δυσκολία. Μπορούμε όμως να φροντίσουμε ώστε, αν έρθει, να μη μας βρει απροετοίμαστους».

Σηκώθηκαν αργά να φύγουν. Πριν αποχαιρετιστούν, ο σοφός ρώτησε:

«Και τελικά, ποια είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση των ανθρώπων;»

«Νομίζουμε ότι το σπάνιο σημαίνει αδύνατο».

«Και ποια είναι τότε η ουσία της πρόνοιας;»

«Να σκέφτεσαι καθαρά σήμερα, πριν σε αναγκάσει η ζωή να το κάνεις αύριο»

Και καθώς χωρίζονταν, ο σοφός θυμήθηκε τα λόγια του Βενιαμίν Φραγκλίνου:

“By failing to prepare, you are preparing to fail.”

Αποτυγχάνοντας να προετοιμαστείς, προετοιμάζεσαι να αποτύχεις.

*Ασφαλιστικός αντιπρόσωπος

y.ioannides@yahoo.com