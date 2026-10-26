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Οριακά πάνω από την τιμή διάθεσης έκλεισε στις 23 Οκτωβρίου η Capital Maritime Finance Corp., διατηρώντας μέρος των κερδών που κατέγραψε στις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την υποχώρηση της ευρύτερης αγοράς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον Ευάγγελο Μαρινάκη, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 7,53 ευρώ ανά μετοχή. Στο ίδιο διάστημα, ο δείκτης μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 3%.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ μέσω της εισαγωγής της. Η μετοχή κινήθηκε ανοδικά στις πρώτες συνεδριάσεις, προτού περιορίσει τα κέρδη της κατά την πτώση της αγοράς προς το τέλος της εβδομάδας.

Ιδιώτες επενδυτές απέκτησαν πάνω από τις μισές μετοχές

Ο Μαρινάκης δήλωσε στο Bloomberg News ότι περισσότερες από τις μισές μετοχές της δημόσιας προσφοράς κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές. Η συμμετοχή τους έχει, όπως ανέφερε, «τεράστια σημασία» για τον ίδιο, καθώς προσφέρει στους Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν μερίδιο στην εταιρεία.

Σε συνέντευξή του στη Νέα Υόρκη, υποστήριξε ότι η εισαγωγή αποκατέστησε «ένα ιστορικό παράδοξο», δίνοντας στους συγκεκριμένους επενδυτές πρόσβαση στον εγχώριο ναυτιλιακό κλάδο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Capital Maritime Finance είναι ο πρώτος ναυτιλιακός όμιλος που πραγματοποιεί πρωτογενή εισαγωγή στην Euronext Athens, μετά τις διπλές εισαγωγές των εταιρειών μεταφοράς ξηρού φορτίου Star Bulk Carriers Corp. και Safe Bulkers Inc. νωρίτερα μέσα στο έτος.

Δεύτερη εισαγωγή εταιρείας του ομίλου μέσα στη χρονιά

Η δημόσια προσφορά αποτελεί τη δεύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή εταιρείας της Capital Maritime & Trading Corp. (CMTC) μέσα στη χρονιά. Είχε προηγηθεί, τον Μάρτιο, η εισαγωγή της Capital Tankers Corp. στο Χρηματιστήριο του Όσλο.

Η CMTC διατηρεί επίσης πλειοψηφική συμμετοχή στην Capital Clean Energy Carriers Corp., τον όμιλο μεταφοράς φυσικού αερίου που είναι εισηγμένος στις ΗΠΑ.

Ο Μαρινάκης βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου επιστημών της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης, το οποίο φέρει το όνομα της οικογένειάς του. Η οικογένεια Μαρινάκη έχει πραγματοποιήσει δωρεές προς την ακαδημία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, παρέστη επίσης σε παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Ελλάδας.

Πέρα από τη ναυτιλία, ο επιχειρηματίας διαθέτει συμμετοχές στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους Nottingham Forest, Ολυμπιακός και Rio Ave, καθώς και στον ελληνικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Alter Ego Media SA.

Capital.gr