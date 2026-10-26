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Η Οικία Επάρχου, ένα από τα εμβληματικότερα κτήρια της πόλης της Πάφου και για δεκαετίες συνυφασμένο με σημαντικά γεγονότα και εκδηλώσεις της πόλης, αποκτά ξανά ζωή. Εδώ και λίγες μέρες στο αποικιοκρατικού στυλ κτίσμα, έχουν μεταφερθεί και λειτουργούν δύο υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, η Πολιτιστική Υπηρεσία και το Γραφείο Πολιτικών Γάμων.

Η λειτουργία των συγκεκριμένων δημοτικών τμημάτων σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την Οικία του Επάρχου, μετά την «λήθη» στην οποία περιέπεσε την τελευταία 10ετία. Το εντυπωσιακό κτήριο και η μεγάλη έκταση πρασίνου που το περιβάλλει, χρησίμευε, όπως υποδηλεί και το όνομα του, ως κατοικία του Βρετανού διοικητή και αργότερα του εκάστοτε Επάρχου Πάφου.

Ακολούθως, μετατράπηκε σε χώρο φιλοξενίας σημαντικών επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ άλλων του Ινστιτούτου Κύπρου και του Οργανισμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017», για να υποβαθμιστεί την τελευταία 10ετία περίπου φιλοξενώντας μόνο πολύ αραιά κάποιες δράσεις.

Ανακοίνωση του Δήμου Πάφου αναφέρει ότι η εγκατάσταση των δύο δημοτικών υπηρεσιών, σηματοδοτεί τη συνέχεια αυτής της πορείας, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της ιστορικής κληρονομιάς να παραμείνει ενεργό μέρος της σύγχρονης ζωής.

Η Οικία Επάρχου συνεχίζει να αφηγείται την ιστορία της Πάφου, φιλοξενώντας νέες υπηρεσίες και ανθρώπινες στιγμές σε ένα χώρο όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και σχεδιάζει το όραμα του μέλλοντος, επισημαίνεται.

Στο μεταξύ, την χρήση της Οικίας Επάρχου για την φιλοξενία ενός Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην πόλη την περίοδο των εορτών, φέρνει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου η δημοτική σύμβουλος του ΔΗΚΟ, Αγάθη Σαββίδου.

Η μεταφορά της Πολιτιστικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Πολιτικών Γάμων στην Οικία Επάρχου αποτελεί νέο δεδομένο, αλλά δεν συνιστά απόφαση ακύρωσης της πρότασης για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού στον χώρο και στους κήπους της Οικίας, επισημαίνει.

Η πρόταση μπορεί να προσφέρει στην Πάφο έναν όμορφο και ζωντανό εορταστικό χώρο για μικρούς και μεγάλους, ενισχύοντας την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της πόλης, τονίζει επίσης, προαναγγέλλοντας ότι θα θέσει το θέμα προς εξέταση από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να αξιολογηθούν οι δυνατότητες υλοποίησής της και να ληφθεί σχετική απόφαση.