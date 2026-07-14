Αισθητική αναβάθμιση καταγράφεται στην καρδιά της Πάφου, μετά την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου της δημοτικής αρχής για την περαιτέρω αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Πλέον, τα φημισμένα νεοκλασικά κτήρια που κοσμούν το κέντρο της πόλης και τα οποία περιβάλλουν το Δημοτικό Μέγαρο, αναδεικνύονται περαιτέρω, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επεσήμανε ότι στα πλαίσια αυτά, η ιστορική λέσχη «Ευσέβεια», που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, έχει ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της ταυτότητα και στην ιστορία της περιοχής. Η παρέμβαση αυτή, τόνισε, συνέβαλε σημαντικά στον ευπρεπισμό και την αισθητική αναβάθμιση της γειτονιάς.

Παράλληλα, επεσήμανε ο Δημαρχεύων Πάφου, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με την «Ευσέβεια». Το κτήριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου, αναβαθμίζεται πλήρως ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες, αναφέρει.

Με σχέδιο, υπευθυνότητα και σεβασμό στην ιστορία της πόλης, ο Δήμος Πάφου επενδύει καθημερινά στην αναβάθμιση της δημοτικής περιουσίας και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και όμορφης πόλης για όλους, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.