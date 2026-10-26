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Η δήλωση Τζον Χριστοδούλου ότι η καρδιά (του) είναι με το ΑΚΕΛ και το μυαλό (του) με το ΔΗΣΥ, θύμισε κάπως τη ρήση του Τσώρτσιλ ότι αν στα 18 σου δεν είσαι σοσιαλιστής δεν έχεις καρδιά και αν στα 40 σου δεν είσαι συντηρητικός δεν έχεις μυαλό.

Με μια ειδοποιό διαφορά: στη δεύτερη περίπτωση (του Τσώρτσιλ) σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ενώ στην πρώτη (του συμπατριώτη μας) φαίνεται να επικρατεί σύγχυση, η οποία νομίζω δυσκολεύει αφάνταστα τη στήριξη τουλάχιστον από οποιοδήποτε από τα κόμματα που ανάφερε προς τυχόν υποψηφιότητα του.

ΡΚ