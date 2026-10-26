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Από τα παραλειπόμενα της σημερινής ημέρας στην Πινδάρου ξεχωρίζει η συνομιλία δύο κυριών που βρέθηκαν στα γραφεία του ΔΗΣΥ για να υποδεχθούν τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αφού ολοκληρώθηκε η υποβολή της υποψηφιότητας και βγήκαν οι απαραίτητες φωτογραφίες, οι υποστηρικτές του άρχισαν να αποχωρούν από την Πινδάρου.

Σε μια συνομιλία που ακούσαμε δίπλα μας, μία κυρία είπε στην άλλη: «Μα φεύγουν όλοι…», για να λάβει την απάντηση, «αφού τελείωσε η διαδικασία».

Τότε επανήλθε με νέα απορία: «Μα τούτο ήταν;»

Φαίνεται πως η εν λόγω κυρία ήθελε… κι άλλο Αβέρωφ Νεοφύτου.