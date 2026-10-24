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Πάρτι με ενέσεις και κοκτέιλ ενδυνάμωσης σε σπίτια, ενέσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα σε χώρους όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και «θεραπείες» που διαφημίζονται ανεξέλεγκτα.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας συνεχώς σε εγρήγορση με τις καταγγελίες να αφορούν μέχρι και σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή κυρίως νεαρών γυναικών, σε ό,τι αφορά τις πράξεις αισθητικής και ανδρών σε ό,τι αφορά τις πρακτικές «ενδυνάμωσης» του οργανισμού.

Κατά τους ελέγχους εντοπίζονται σκευάσματα τα οποία στη συνέχεια κατάσχονται από την Αστυνομία, ωστόσο, τη στιγμή που οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να βάλουν φρένο στο φαινόμενο, βρίσκονται αντιμέτωπες με νομοθετικούς περιορισμούς, αλλά και με μάρτυρες που, παρότι εντοπίζονται, αρνούνται ή διστάζουν να καταθέσουν, δυσχεραίνοντας τη στοιχειοθέτηση των υποθέσεων.

Η διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου, περιέγραψε στον «Φ» τι αποκαλύπτουν οι έλεγχοι, πώς οργανώνονται οι έφοδοι με τη συνδρομή της Αστυνομίας και γιατί ορισμένες υποθέσεις δεν φθάνουν ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Υπενθύμισε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είχαν εκδώσει ανακοίνωση με αυστηρές συστάσεις, έπειτα από τον εντοπισμό ενέσιμων σκευασμάτων ορμονών, πεπτιδίων και άλλων ουσιών, σε χώρους που δεν κατείχαν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, σημειώνοντας ότι οι τότε ανακοινώσεις ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών που έφθασαν στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες έφεραν συγκεκριμένα, μη προσοντούχα άτομα, να χορηγούν τα ενέσιμα φάρμακα σε πολίτες για σκοπούς ευεξίας, ενίσχυσης του οργανισμού και άλλους αισθητικούς λόγους.

«Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε καταγγελίες για τη διοργάνωση botox parties σε σπίτια. Επί το πλείστον, οι συμμετέχουσες ήταν νεαρές κοπέλες», ανέφερε η κ. Παναγιωτοπούλου, εξηγώντας ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία, χωρίς ωστόσο η διερεύνησή τους να καταλήγει πάντοτε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως εξήγησε, είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης μαρτυρίας για τη στοιχειοθέτηση των υποθέσεων.

«Πολλές φορές, ενώ εντοπίζουμε άτομα που θα μπορούσαν να δώσουν μαρτυρία, ώστε η Αστυνομία να μπορέσει να στοιχειοθετήσει μια υπόθεση, τα άτομα αυτά αρνούνται ή διστάζουν να καταθέσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο των διωκτικών Αρχών στη συνέχεια».

Αναφορά στις φαρμακευτικές υπηρεσίες έγινε και για συνάξεις, ανδρών κυρίως, σε διάφορα ιδιωτικά υποστατικά, με στόχο την ταυτόχρονη χορήγηση, εν είδει ψυχαγωγίας, ενδοφλέβιων κοκτέιλ βιταμινών και άλλων σκευασμάτων για ισχυριζόμενη ενδυνάμωση του οργανισμού ή την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Οι πληροφορίες ωστόσο, δεν είναι πάντοτε σαφείς «με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παρέμβαση των αρμοδίων Αρχών».

«Η Αστυνομία είναι πάντα δίπλα μας και μας παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη».

Ενέσιμα σκευάσματα σε χώρους όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

Οι καταγγελίες που φθάνουν ενώπιον των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών αφορούν κυρίως διάφορους επαγγελματικούς χώρους, οι οποίοι διαφημίζουν υπηρεσίες αισθητικής, ευεξίας, αντιγήρανσης ή άλλες παρεμβάσεις με τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτοπούλου, οι επιθεωρητές των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, «πραγματοποιούν ελέγχους και έχουν εντοπιστεί σε χώρους όπου κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, ενέσιμα και όχι μόνο. Τα σκευάσματα αυτά κατάσχονται στη συνέχεια από την Αστυνομία, η οποία είναι η αρμόδια Αρχή».

Η διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε και στις διαφημίσεις που εντοπίζονται, μέσω των οποίων διάφορα πρόσωπα προωθούν υπηρεσίες με τη χρήση τέτοιων προϊόντων, ακόμη και σε χώρους που δεν είναι φαρμακεία ή ιατρικά κέντρα ή ιατρεία τα οποία να λειτουργούν από εγγεγραμμένους ιατρούς.

Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προώθηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων και ενέσιμων «θεραπειών» μέσω διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χώρων.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται προϊόντα που διαφημίζονται για αντιγήρανση, απώλεια βάρους, μυϊκή ανάπτυξη, αποκατάσταση και γενικότερη βελτίωση της υγείας και της εμφάνισης. Μεταξύ των ουσιών που προωθούνται συγκαταλέγονται διάφορα πεπτίδια, ορμονικά ανάλογα και άλλες ουσίες με φαρμακολογική δράση.

Η κ. Παναγιωτοπούλου επισήμανε ότι τέτοιου είδους προϊόντα ενδέχεται να διακινούνται ακόμη και μέσω γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, κομμωτηρίων και άλλων χώρων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να διαθέτουν φαρμακευτικά σκευάσματα.

Χρειάζεται καταγγελία και συνοδεία Αστυνομίας

«Το θέμα βρίσκεται στις προτεραιότητές μας. Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε συγκεκριμένο ινστιτούτο ή άλλο χώρο, πρέπει προηγουμένως να υπάρχει καταγγελία. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο βάσει του οποίου κινούμαστε. Δηλαδή, πρέπει να λάβουμε καταγγελία και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε έλεγχο με τη συνοδεία της Αστυνομίας».

Οι περιορισμοί αυτοί, σύμφωνα με τη διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων πρακτικών διακίνησης και χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων.

«Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διαθέτουν τμήμα επιθεωρήσεων και οι επιθεωρητές μας πραγματοποιούν ελέγχους, ωστόσο οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Πρέπει να θεσπιστεί μια νομοθεσία που να καλύπτει συνολικά όλα αυτά τα ζητήματα. Οι ανάγκες της εποχής το επιβάλλουν. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην αναστολή λειτουργίας μια επιχείρησης, μόνο εάν πρόκειται για φαρμάκειο».

Κίνδυνοι από μη εγκεκριμένα σκευάσματα

Η κ. Παναγιωτοπούλου εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, κυρίως όταν πρόκειται για ενέσιμα ή ενδοφλέβια σκευάσματα.

Όπως εξήγησε, η παρουσίαση ενός προϊόντος ως «φυσικού», ως «συμπληρώματος διατροφής» ή ως βιταμινών, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι νόμιμο ή ασφαλές για ανθρώπινη χρήση ή ότι ο καθένας μπορεί να το χορηγήσει και μάλιστα ενδοφλέβια σε ένα κατάλληλο χώρο.

Μη εγκεκριμένα σκευάσματα μπορεί να περιέχουν άγνωστες ουσίες, διαφορετική ποσότητα δραστικής ουσίας από εκείνη που αναγράφεται στη συσκευασία τους ή ακόμη και να μην περιέχουν καθόλου τη δηλωμένη δραστική ουσία.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ενέσιμων προϊόντων, η μη τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών παραγωγής, φύλαξης και διακίνησης ενδέχεται να οδηγήσει σε επιμόλυνση, λοιμώξεις, τοξικές αντιδράσεις και άλλες σοβαρές επιπλοκές.

Η διάθεση τέτοιων προϊόντων μέσω διαδικτύου ή από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, καθώς, όπως τόνισε, «δεν διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, η προέλευση, η ποιότητα, η ασφάλεια και οι συνθήκες αποθήκευσής τους».

«Ο πολίτης πρέπει να έχει τον νου του»

Η διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών κάλεσε και τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους προτείνονται θεραπείες με ενέσιμα ή άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα, ειδικά όταν αυτές προσφέρονται εκτός των νόμιμων και κατάλληλα αδειοδοτημένων χώρων και από μη προσοντούχα άτομα.

Όπως υπογράμμισε, «εμείς ως Υπηρεσία καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Χρειαζόμαστε όμως και τη συνεργασία των πολιτών οι οποίοι ταυτόχρονα δεν πρέπει να παρασύρονται από διαφημίσεις που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους, αντιγήρανση, μυϊκή ανάπτυξη ή θεαματική βελτίωση της υγείας και της εμφάνισης, χωρίς να έχει προηγουμένως διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα και χορηγούνται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες».

«Πρέπει να αποφεύγεται η προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές και ο πολίτης να απευθύνεται σε γιατρό ή φαρμακοποιό για την κατάλληλη ενημέρωση».