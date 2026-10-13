Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Θα μπορούσαν στο μέλλον οι άνθρωποι με κοιλιοκάκη να απαλλαγούν από την υποχρέωση να αποφεύγουν τη γλουτένη σε όλη τους τη ζωή;

Το ερώτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλινικής μελέτης πειραματικού φαρμάκου, το οποίο στοχεύει στον περιορισμό της βλάβης που προκαλεί η γλουτένη στο λεπτό έντερο.

Η γλουτένη είναι ομάδα πρωτεϊνών που περιέχεται κυρίως στο σιτάρι, το κριθάρι και τη σίκαλη, καθώς και σε προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτά τα δημητριακά. Βρίσκεται, επομένως, στο ψωμί, τα αρτοσκευάσματα, τα συνηθισμένα ζυμαρικά, τα μπισκότα, τα κέικ, τις φρυγανιές και αρκετά δημητριακά πρωινού. Περιέχεται επίσης στις περισσότερες μπίρες που παρασκευάζονται από κριθάρι.

Για έναν ασθενή με κοιλιοκάκη, συνεπώς, η διατροφή χωρίς γλουτένη απαιτεί συνεχή έλεγχο των ετικετών, προσοχή στην προετοιμασία των γευμάτων και περιορισμούς στην κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού.

Ακριβώς αυτή η καθημερινή δυσκολία εξηγεί γιατί η ανάπτυξη μιας θεραπείας που θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη προστασία από την έκθεση στη γλουτένη αποτελεί τόσο σημαντική ερευνητική εξέλιξη.

Η φαρμακευτική εταιρεία argenx ανακοίνωσε θετικά αρχικά αποτελέσματα από κλινική μελέτη Φάσης 2 για το υπό ανάπτυξη φάρμακο FB102.

Στη μελέτη συμμετείχαν 126 ενήλικες με επιβεβαιωμένη κοιλιοκάκη (νόσος που προκαλείται από την γλουτένη στο έντερο).

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε ποσότητες γλουτένης και έλαβαν είτε το πειραματικό φάρμακο είτε εικονική θεραπεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μελέτη πέτυχε τον βασικό της στόχο, καθώς καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ιστολογική μέτρηση της κατάστασης του εντερικού βλεννογόνου.

Παράλληλα, άλλοι δείκτες που αφορούσαν τη φλεγμονή, τη δομή του εντερικού βλεννογόνου και τα συμπτώματα των ασθενών παρουσίασαν ενθαρρυντική εικόνα.

Στην κοιλιοκάκη, η κατανάλωση γλουτένης ενεργοποιεί μια μη φυσιολογική ανοσολογική αντίδραση, η οποία προκαλεί φλεγμονή και βλάβη στο λεπτό έντερο.

Η βλάβη αυτή μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και να συνδέεται με συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια, φούσκωμα, κόπωση και αναιμία.

Για να διαπιστωθεί βεβαίως, εάν το FB102 μπορεί να αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία στην καθημερινή κλινική πράξη, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες, με περισσότερους ασθενείς και μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης.

Για την ώρα, οι επιστήμονες συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η αυστηρή δίαιτα χωρίς γλουτένη παραμένει η βασική σύσταση για τους ανθρώπους με κοιλιοκάκη.