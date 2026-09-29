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Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος με σχιζοφρένεια ακολουθεί θεραπεία, αλλά τα φάρμακα που λαμβάνει δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

Το ερώτημα αφορά σημαντικό αριθμό ασθενών, καθώς περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους με σχιζοφρένεια εμφανίζει ανθεκτικότητα στη θεραπεία. Για αυτούς τους ασθενείς υπάρχει μια ιδιαίτερα σημαντική θεραπευτική επιλογή, η κλοζαπίνη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες διεθνείς μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη χρήση της.

Στη μελέτη συμμετέχει και η Κύπρος, με τον ψυχίατρο Δρα Γιώργο Μικελλίδης, Ψυχίατρο, Κλινικό Αναπληρωτή Καθηγητή στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και τον Yahya Wehbe, φοιτητή Ιατρικής στην ίδια Ιατρική Σχολή, να περιλαμβάνονται μεταξύ των συγγραφέων.

Η έρευνα συγκέντρωσε στοιχεία από 42 χώρες και περισσότερους από 1,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους, εξετάζοντας τη χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου κατά την περίοδο 2015-2024.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον «Φ» ο Δρ Μικελλίδης, η κλοζαπίνη δεν είναι απλώς ένα ακόμη φάρμακο για τη σχιζοφρένεια. «Αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τη θεραπευτικά ανθεκτική σχιζοφρένεια, δηλαδή όταν ο ασθενής δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς σε τουλάχιστον δύο κατάλληλες θεραπευτικές δοκιμές με άλλα αντιψυχωσικά».

Με απλά λόγια, πρόκειται για μια θεραπεία που χρησιμοποιείται όταν οι συνήθεις επιλογές δεν έχουν βοηθήσει επαρκώς τον ασθενή. Βάσει μάλιστα των επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων, η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να συνδεθεί και με οφέλη για τον ασθενή σε ό,τι αφορά σημαντικές εκβάσεις της νόσου όπως αυτοκτονικότητα ή η ανάγκη για νοσηλεία.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον Δρα Μικελλίδης, «η έγκαιρη αναγνώριση της θεραπευτικής ανθεκτικότητας και η έναρξη κλοζαπίνης χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις αποτελούν σημαντικό στόχο της σύγχρονης ψυχιατρικής φροντίδας».

Εκείνο που ανέδειξε με σαφήνεια η διεθνής έρευνα είναι οι τεράστιες διαφορές στη χρήση της θεραπείας. Μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 20-64 ετών, για παράδειγμα, στην Κροατία καταγράφηκαν 415,3 χρήστες ανά 100.000 και στη Φινλανδία 302. Αντίθετα, στο Ομάν καταγράφηκαν μόλις 0,5 και στην Αιθιοπία 0,3 ανά 100.000. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο η χρήση της θεραπείας στους ενήλικες αυξήθηκε κατά περίπου 17% κατά την περίοδο που εξετάστηκε.

Κι όμως, παρά την αποτελεσματικότητά της, η κλοζαπίνη εξακολουθεί να υποχρησιμοποιείται διεθνώς. Για την Κύπρο τα δεδομένα «παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το 2024 καταγράφηκαν 314,2 χρήστες κλοζαπίνης ανά 100.000 πληθυσμού, περίπου 1 άτομο ανά 318 κατοίκους». Η τιμή αυτή, όπως επεσήμανε ο Δρ Μικελλίδης, «δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα με τα στοιχεία ορισμένων άλλων χωρών, καθώς για την Κύπρο ήταν διαθέσιμα συνολικά πληθυσμιακά δεδομένα, ενώ σε πολλές χώρες η κύρια ανάλυση αφορούσε ειδικά την ηλικιακή ομάδα 20–64 ετών». «Μπορεί εύλογα να ερμηνευθεί όμως ως ένδειξη ότι η κλοζαπίνη χρησιμοποιείται ουσιαστικά στο κυπριακό σύστημα και ότι πιθανώς δεν υπάρχει η πολύ έντονη υποχρησιμοποίηση που βλέπουμε σε ορισμένες άλλες χώρες». «Η συμμετοχή της Κύπρου σε μια τόσο ευρεία διεθνή συνεργασία μάς δίνει τη δυνατότητα να δούμε την κυπριακή πραγματικότητα μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και να αναδείξουμε τη σημασία της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών με ανθεκτική σχιζοφρένεια σε αποτελεσματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες».