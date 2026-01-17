Πυρκαγιά ξέσπασε σε μάντρα – έκθεση οχημάτων στην Πάφο, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε μάντρα/έκθεση αυτοκινήτων στην Μεσόγη στην Πάφο, ιδιοκτησία 58χρονου. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Από τις προκαταρτικές εξετάσεις, φαίνεται ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε 8 αυτοκίνητα, 11 μοτοσικλέτες, 3 ηλεκτρικά οχήματα τύπου γκολφ κι ένα jet ski.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί από το ΤΑΕ Πάφου.