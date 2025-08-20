Οι 182 οργανωμένες παραλίες της Κύπρου διαθέτουν περίπου 20 ταχύπλοα διασωστικά σκάφη (jet ski), ενώ ναυαγοσωστικοί πύργοι λειτουργούν μόλις σε 91 παραλίες, με τον αριθμό των μόνιμων ναυαγοσωστών να είναι περιορισμένος σε σχέση με τις ανάγκες μιας χώρας της οποίας η οικονομία στηρίζεται και στην τουριστική βιομηχανία.

Τα πιο πάνω προκύπτουν όχι μόνο από την απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, σε ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου, Νίκου Γεωργίου, αλλά και από σχετικές αναφορές του προέδρου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, Πόλυ Παλλήκαρου, ο οποίος επέστησε, επίσης, την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν κλειστοί ναυαγοσωστικοί πύργοι στην Πάφο, στην Πόλη Χρυσοχούς, στην Αμμόχωστο και στη Λάρνακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των λουομένων.

Σχολιάζοντας τον αριθμό των 48 θανάτων στη θάλασσα, τα τελευταία πέντε χρόνια, αφού διευκρίνισε πως δεν οφείλονται όλοι σε πνιγμό αλλά και σε άλλα αίτια, ανέφερε, ότι από τη στιγμή που η τουριστική βιομηχανία προσφέρει στην οικονομία του τόπου, πρέπει να προσληφθούν περισσότεροι μόνιμοι ναυαγοσώστες, να ενισχυθούν οι ναυαγοσωστικοί πύργοι και να αυξηθεί ο αριθμός τους, ώστε να λειτουργεί το όλο σύστημα πιο αποτελεσματικά.

Ειδικά ως προς τα ταχύπλοα σκάφη παρατήρησε, πως πέραν του ότι ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός (20 σε 91 ναυαγοσωστικούς πύργους) δεν είναι όλα κατάλληλα για διάσωση ανθρώπων οι οποίοι κινδυνεύουν να πνιγούν. Όπως είπε, αγοράστηκαν ταχύπλοα δέκα αλόγων τα οποία όταν υπάρχει θαλασσοταραχή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ούτε για περίπατο, πόσο μάλλον για διάσωση ανθρώπων. Σημειώστε, πως οι διασώσεις, συνήθως, απαιτούνται όταν υπάρχει θάλασσα, πρόσθεσε ο κ. Παλλήκαρος. Για το ίδιο θέμα, υπέδειξε, πως τα ταχύπλοα πρέπει να υποστηρίζονται από πλατφόρμα, χώρο αποθήκευσης, συντήρησης κ.τ.λ. Όταν ζητήσαμε από τον κ. Παλλήκαρο να αναφέρει «ποιος έκρινε ότι αυτά είναι τα κατάλληλα ταχύπλοα», ανέφερε πως τουλάχιστον η Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής δεν ρωτήθηκε.

Ο πρόεδρος των ναυαγοσωστών σχολίαζε την αναφορά του υπουργού για διάθεση €500.000 για αγορά εξοπλισμού και διερωτήθηκε τι είδους εξοπλισμός μπορεί να αγοραστεί με το συγκεκριμένο κονδύλι και τι είδους εξοπλισμός θα είναι αυτός. Σημειώνεται, πως το κονδύλι των €500.000 δεν αφορά τη φετινή χρονιά αλλά την περίοδο 2026-2028. Εξάλλου, διευκρινίζεται πως δεν αφορά μόνο τις ανάγκες των ναυαγοσωστών αλλά και των ναυαγοσωστικών πύργων. Συγκεκριμένα, απαντώντας στον βουλευτή Νίκο Γεωργίου, ο υπουργός κατέγραψε και τα ακόλουθα:

«Αναφορικά με την πρόβλεψη για αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό των ναυαγοσωστικών πύργων, το υπουργείο Εσωτερικών έχει περιλάβει σχετική πρόνοια στον κρατικό Προϋπολογισμό για τα έτη 2026–2028, συνολικού ύψους €500.000. Η πρόνοια αυτή αφορά τόσο την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των ναυαγοσωστών και των ναυαγοσωστικών πύργων, όσο και τη συνέχιση της σταδιακής αντικατάστασης και συντήρησης πύργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο».

Ο κ. Παλλήκαρος στάθηκε και στην ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, σημειώνοντας πως ο αριθμός των 107 μόνιμων ναυαγοσωστών κάθε άλλο παρά αρκετός είναι. Ο υπουργός είχε γνωστοποιήσει, πως πέραν των 107 μονίμων ναυαγοσωστών, το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε για φέτος 270 θέσεις ωρομισθίων ναυαγοσωστών εκ των οποίων μία θέση εντεκάμηνης διάρκειας, 117 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας, 74 θέσεις εξάμηνης διάρκειας, 43 θέσεις τετράμηνης διάρκειας και 35 θέσεις τρίμηνης διάρκειας.

Ο κ. Παλλήκαρος ανέφερε ότι στην Πάφο και αλλού δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για εποχιακή απασχόληση και όταν τον ρωτήσαμε «πού οφείλεται αυτό», απάντησε με ερώτημα: «Εσείς θα ενδιαφερόσασταν να εργοδοτηθείτε για τρεις ή για τέσσερις ή έστω για έξι μήνες και στη συνέχεια να αναζητείτε εργασία;». Η απάντηση είναι η πρόσληψη μόνιμων ναυαγοσωστών, ανέφερε ο πρόεδρός τους.

Ερωτηθείς «τι εισηγείται η Ομοσπονδία», ο πρόεδρός της ανέφερε «πως η Κύπρος είναι μία χώρα η οποία οικονομικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό κάτι το οποίο διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν παραλίες οι οποίες έχουν επισκεψιμότητα όλους τους μήνες του χρόνου σε όλες τις επαρχίες». Θα μπορούσαν, είπε, να αξιοποιηθούν ναυαγοσώστες σε αυτές τις παραλίες αντί να περνούν στην ανεργία. «Αυτό που εισηγούμαστε είναι πως ορισμένες παραλίες αντί να λειτουργούν έξι μήνες το χρόνο, να λειτουργούν, για παράδειγμα, οκτώ ή δέκα μήνες και να αυξηθεί και το μόνιμο προσωπικό», συμπλήρωσε.

Οι πολίτες να υπακούν στις οδηγίες των ναυαγοσωστών

Σχετικά με τις ευθύνες όχι του κράτους ή των ναυαγοσωστών αλλά των ιδίων των παραθεριστών/ λουομένων, ο κ. Παλλήκαρος υπέδειξε χαρακτηριστικά: «Τα μάτια όλων μας στα παιδιά» και εξήγησε: Ένα παιδάκι 2-3 ετών δεν αντιδρά στον πνιγμό γι’ αυτό δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής των γονέων και γενικά όποιου έχει την ευθύνη φύλαξής τους.

Τα τελευταία 24ωρα, σε παραλία στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου υπήρξε περιστατικό με μικρό παιδάκι και, ευτυχώς, απετράπη το κακό, το οποίο, όπως παρατήρησε, δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να επισυμβεί. Το άλλο που πρέπει να έχουν όλοι κατά νουν, είναι ότι πρέπει να πηγαίνουν σε παραλίες στις οποίες υπάρχει ναυαγοσώστης. Είναι κατανοητό, πως αν προκύψει κάποιο θέμα είναι πιο εύκολο να σωθεί κάποιος όταν υπάρχει ναυαγοσώστης παρά όταν είναι μόνος του στη δύσκολη στιγμή, είπε. Τόνισε, επίσης, πως δεν είναι αρκετό μόνο να πηγαίνουμε σε παραλίες με ναυαγοσώστες αλλά να ακούμε και τις οδηγίες τους. Υπήρξε, είπε, σχετικά πρόσφατη περίπτωση στον Πρωταρά κατά την οποία γύρισε βορειοανατολικός άνεμος και αναρτήθηκε κόκκινη σημαία, ενώ έγινε χρήση τηλεβόα με προειδοποίηση να μην μπει κανείς στη θάλασσα. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι επέμεναν να κολυμπήσουν. Κινδύνευσαν να πνιγούν και ανασύρθηκαν από τους ναυαγοσώστες οι οποίοι, μάλιστα, γδάρθηκαν στους βράχους.

«Χαλάλι τους, αλλά όταν μας υποδεικνύει αυτός που ζει μέσα στη θάλασσα και γνωρίζει τη συμπεριφορά της και τους κινδύνους που υπάρχουν, δεν πρέπει να παίρνουμε αψήφιστα όσα μας λένε», πρόσθεσε.

«Πέραν αυτών, δεν κολυμπάμε πιο πέρα από τις μπάλες (γνωστές ως μάππες) κυρίως λόγω του κινδύνου να κτυπηθούμε από πλεούμενα. Οι μάππες δεν αποτελούν όριο ασφαλείας από απόψεως βάθους του νερού κ.λπ., αλλά όριο μέσα από το οποίο απαγορεύεται η είσοδος πλεούμενων», είπε ο πρόεδρος των ναυαγοσωστών.