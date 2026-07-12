Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7:50 το πρωί του Σαββάτου σε ισόγειο χώρο στάθμευσης διώροφης οικίας στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξεκίνησε από σωρό ρούχων εμποτισμένων με λινέλαιο και επεκτάθηκε σε μικρή ποσότητα ξυλείας και οικιακό εξοπλισμό.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές στη βαφή της τοιχοποιίας.

Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από αυτανάφλεξη.