Μια ασυνήθιστη συγκέντρωση υπερπολυτελών γιοτ που συνδέονται με μερικούς από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες καταγράφηκε στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ), σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Verstka.

Οι ερευνητές εντόπισαν στην ίδια θαλάσσια περιοχή σκάφη που αποδίδονται στους Ρώσους δισεκατομμυριούχους Γκενάντι Τιμτσένκο, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, Όλεγκ Ντεριπάσκα, Αλεξάντερ Νέσις και Ισκάντερ Μαχμούντοφ.



Στην περιοχή και το «Victoria»

Σύμφωνα με το Dossier Center, ανάμεσα στα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή είναι και το Victoria, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιείται από πρόσωπα του στενού κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των οποίων και η Αλίνα Καμπάεβα.

🇹🇷 Putin’s “yacht” is attracting company. Several Russian billionaires have gathered off the Turkish coast



Investigators from Verstka discovered what looks like a floating gathering of Russia’s elite near Bodrum.



Yachts linked to Gennady Timchenko, Roman Abramovich, Vagit… pic.twitter.com/8TKHOmXQLT — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο από τα συγκεκριμένα πρόσωπα επιβαίνει αυτή τη στιγμή στα σκάφη.

Άγνωστος ο λόγος της συγκέντρωσης

Παραμένει άγνωστο γιατί τόσα πολυτελή γιοτ βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ίδια περιοχή, με την έρευνα να σημειώνει ότι δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη εξήγηση.

Η Τουρκία, η οποία δεν έχει υιοθετήσει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν υποχρεούται να δεσμεύει ή να κατάσχει γιοτ που ανήκουν σε επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει τα τουρκικά παράλια έναν από τους βασικούς προορισμούς ελλιμενισμού για υπερπολυτελή σκάφη που συνδέονται με Ρώσους ολιγάρχες μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων.

protothema.gr