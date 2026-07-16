Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πέμπτο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM).

Σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν στις 2:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (Eastern Time) και έχουν ως στόχο «την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν».

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους που επλήγησαν ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας επιχείρησης.

Το πέμπτο κύμα επιθέσεων εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει επεκταθεί σε διάφορες περιοχές του νότιου Ιράν, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζει να κλιμακώνεται.

protothema.gr