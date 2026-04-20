Σήμερα αναμένονται εξελίξεις για την υπόθεση της «Σάντη». Εντός της ημέρας αναμένεται πως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, θα έχει συνάντηση με τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, προκειμένου να ενημερωθεί από τον τελευταίο για όλες τις εξελίξεις γύρω από τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο κ. Φυτιρής αναμένεται με τη σειρά του να ενημερώσει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο για το μέχρι στιγμής ανακριτικό έργο. Θυμίζουμε πως το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8 Απριλίου είχε αποφασίσει να σταλθούν για δικανικές εξετάσεις τα ψηφιακά αρχεία που κατ΄ ισχυρισμόν αποτελούσαν στιγμιότυπα οθόνης και απεικόνιζαν φερόμενες συνομιλίες μεταξύ της 45χρονης και του πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου.

Όπως είναι γνωστό η ίδια η «Σάντη» κατέθεσε στην Αστυνομία ότι επινόησε τη σχέση της με τον τελευταίο και ότι δημιουργούσε πλαστά μηνύματα στην προσπάθειά της να δείξει ότι είναι σημαντική.

Ενίσχυση ομάδας

Πάντως το μήνυμα που στελνόταν τα προηγούμενα 24ωρα σε δημοσιογράφους που ασχολούνταν με την υπόθεση, ήταν ότι το ανακριτικό έργο είναι αδιάκοπο και έχει προχωρήσει αρκετά. Υποδεικνυόταν ότι η ανακριτική ομάδα που αρχικά είχε τρία στελέχη, έχει ενισχυθεί.

Σε ερωτήματα που υπέβαλε ο «Φ», δόθηκε επανειλημμένως διαβεβαίωση ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια και πως το ανακριτικό έργο είναι ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο από εκατέρωθεν ισχυρισμούς. «Συλλέγονται μαρτυρίες για όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης» μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Το σενάριο με τα λεφτά

Πάντως, για την ώρα ούτε το σενάριο με τη μεταφορά υπέρογκων χρηματικών ποσών σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση της «Σάντη» φαίνεται να επαληθεύεται.

Πηγή του «Φ», αν και ανέφερε πως οι έρευνες αγγίζουν και τα οικονομικής φύσεως ζητήματα, εντούτοις υποδείχθηκε πως δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάποιους από τους προβληθέντες ισχυρισμούς.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας προέκυψε μαρτυρία από εταιρεία του εξωτερικού, η οποία παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική κατάσταση να έκανε έμβασμα €250.000 σε φερόμενο τραπεζικό λογαριασμό που κατ΄ ισχυρισμόν διατηρούσε η 45χρονη με άλλο πρόσωπο.

Η εν λόγω επιχειρηματική οντότητα, ελλαδικών συμφερόντων, φέρεται να έχει διαψεύσει ήδη τη συναλλαγή, μετά από επικοινωνία της με την Αστυνομία Κύπρου.

Ο λογαριασμός

Θυμίζουμε ότι ανάμεσα στα σημειώματα του Μακάριου Δρουσιώτη που δημοσιεύτηκαν από τα τέλη Μαρτίου μέχρι και τις αρχές Απριλίου περιλαμβανόταν και μια κατ΄ ισχυρισμό κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού.

Ο τραπεζικός λογαριασμός παρουσιάστηκε να είναι κοινός. Να ανήκε, δηλαδή, στη «Σάντη» και σε ένα εκ των προσώπων που στη βάση των δημοσιεύσεων συνδεόταν μαζί της.

Μια εκ των συναλλαγών εμφανίζει εταιρεία στην Ελλάδα να πίστωσε τον κοινό αυτό λογαριασμό με το ποσό των €250.000 σε άγνωστο χρονικό σημείο.

Ο «Φ» προσπαθώντας να διαπιστώσει κατά πόσον η Αστυνομία Κύπρου διερευνά όλα τα σενάρια σε σχέση με την υπόθεση και δη τους ισχυρισμούς για οικονομικές δοσοληψίες τεράστιων χρηματικών ποσών, έλαβε πληροφόρηση ότι «η ίδια η ελλαδική εταιρεία επικοινώνησε με την Αστυνομία Κύπρου, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έγινε οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων σε ένα τέτοιο λογαριασμό».

Βάσει των όσων μας αναφέρθηκαν, αναμένεται πως θα ληφθεί και γραπτή μαρτυρία από εκπρόσωπο της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ηλεκτρονικής κατάστασης του φερόμενου λογαριασμού από τον Μακάριο Δρουσιώτη (3/4/2026), το θέμα διερευνήθηκε δημοσιογραφικά από τον «Πολίτη». Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σεϊτανίδης, σύμφωνα με δημοσίευμα ημερομηνίας 9/4/2026 που υπογράφει, εντόπισε την εταιρεία, η οποία κατ΄ισχυρισμόν εμφανίζεται να έκανε τη μεταφορά χρημάτων. Ο συνάδελφος κατέληξε στην ελληνική μητρική εταιρεία.

Μάλιστα, ο συνάδελφος επικοινώνησε με τον εκ των ιδιοκτητών της ενημερώνοντάς τον σχετικά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε δηλώσει έκπληξη για την υπόθεση και τη φερόμενη συναλλαγή, ενώ είχε επιφυλαχθεί να μελετήσει το θέμα και να επανέλθει.

Κατέθεσε ο Κώστας Κληρίδης

Χθες ο τέως Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, μετέβη στις εγκαταστάσεις του ΤΑΕ Λευκωσίας και έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία Κύπρου. Την εξέλιξη αυτή την επιβεβαίωσε ο ίδιος μιλώντας στο philenews. Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας, η κατάθεσή του έγινε στο πλαίσιο και της γραπτής τοποθέτησης που είχε εκδώσει προχθές Σάββατο, παραδίδοντας στις αρχές εκείνα τα λίγα στοιχεία που, όπως ανέφερε, περιήλθαν σε γνώση του μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών και αφότου αποχώρησε από το αξίωμά του.

Ο κ. Κληρίδης στην προχθεσινή δήλωσή του ανέφερε ότι προβαίνει σε διευκρινίσεις «επειδή σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζεται ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να τηρεί σιγή ισχύος ως προς τα θέματα που ανακύπτουν από τις αναρτήσεις των κ.κ. Μ. Δρουσιώτη και Ν. Κληρίδη». Τόνιζε, μάλιστα, ότι κάποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση του μετά την αφυπηρέτησή του.