Σε ένα κλίμα βαθιάς κατάνυξης, πνευματικής ανάτασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η Τελετή Λήξης του 40ου επετειακού κύκλου μαθημάτων του Ομίλου Αγιογραφίας «Ο Άγιος Λουκάς». Τα μαθήματα διεξήχθησαν και φέτος στο χώρο της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης – Νεανική Φωλιά», στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Η αίθουσα «Βασιλικό» της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, που φιλοξένησε την όλη εκδήλωση, εξέπεμπε ένα διαφορετικό χρώμα από τα έργα των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς μυήθηκαν με ευλάβεια στο μεγαλείο της τέχνης της βυζαντινής αγιογραφίας.

Η φετινή Τελετή είχε μια ιδιαίτερη, ιστορική χροιά, καθώς συμπληρώθηκαν 40 χρόνια προσφοράς του Ομίλου στα πολιτιστικά και πνευματικά δρώμενα του τόπου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος, ο οποίος ευλόγησε τη λήξη των μαθημάτων. Στον λόγο του, ο Μακαριώτατος εξήρε το έργο του Ομίλου και τη σημασία της διατήρησης της αγιογραφικής παράδοσης ως ζωντανής μαρτυρίας πίστης και πολιτισμού. Η μαρτυρία που δίνεται σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα στον αγώνα για επιβίωσή της, μέσα από τέτοιες δράσεις, είναι με τη δική της ξεχωριστή σημασία.

Η Διευθύντρια, Ελένη Νικολαΐδου, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τους διδάσκοντες για την αφοσίωσή τους και τους μαθητές για τον ζήλο και την υπομονή που επέδειξαν, μετατρέποντας τον λευκό καμβά και το ξύλο σε «παράθυρα προς το θείο».

Το μέρος της εκδήλωσης που εξέπεμψε τη δική του αίγλη δεν ήταν άλλο από την έκθεση των έργων των μαθητών που κοσμούσε τον χώρο. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τις δημιουργίες των σπουδαστών —έργα που φιλοτεχνήθηκαν με παραδοσιακές τεχνικές, μεράκι και, πάνω από όλα, προσευχή. Κάθε εικόνα και μια προσωπική πνευματική διαδρομή, κάθε πινελιά και μια κατάθεση ψυχής.

«Η αγιογραφία δεν είναι απλή ζωγραφική, είναι μια γλώσσα της ψυχής. Φέτος, κλείνοντας 40 χρόνια, νιώθουμε ότι βάλαμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι στη συνέχιση αυτής της ιερής αλυσίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο π. Δημοσθένης Δημοσθένους, πρόεδρος της Βυζαντινής Ακαδημίας Κύπρου, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής και ιδρυτής του Ομίλου.

Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των επαίνων, αφήνοντας σε όλους τους παρευρισκόμενους μια αίσθηση γαλήνης, υπερηφάνειας και την υπόσχεση ότι ο Όμιλος «Ο Άγιος Λουκάς» θα συνεχίσει να κρατά τη φλόγα της παράδοσης αναμμένη και για τα επόμενα χρόνια.