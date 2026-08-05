Έργα συντήρησης, προστασίας και αναβάθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη σε μνημεία της θρησκευτικής κληρονομιάς του Τροόδους που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ ήδη αποδίδει και το μέτρο της σταθερής λειτουργίας των εκκλησιών για το κοινό.

Η εικόνα αυτή παρουσιάστηκε κατά την περιοδεία της Υφυπουργού Πολιτισμού Λίνας Κασσιανίδου, συνοδευόμενης από την Έφορο Αρχαιοτήτων Χρυσάνθη Κούννου, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι στην Πλατανιστάσα και στην Παναγία του Άρακα στα Λαγουδερά, δύο από τις δέκα τοιχογραφημένες εκκλησίες του Τροόδους που προστατεύονται από την UNESCO.

Στον Τίμιο Σταυρό του Αγιασμάτι έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα έργα βελτίωσης της πρόσβασης προς το μνημείο, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της κοινότητας, ενώ προχωρούν οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την προστασία του μνημείου.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο επισημαίνει ότι από πέρσι εφαρμόζεται σταθερό ωράριο λειτουργίας σε όλες τις τοιχογραφημένες εκκλησίες του Τροόδους που είναι εγγεγραμμένες στην UNESCO.

Με χρηματοδότηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων προσλήφθηκε προσωπικό για τη φύλαξη και εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ώστε οι εκκλησίες να παραμένουν ανοικτές έξι ημέρες την εβδομάδα (16 Απριλίου- 15 Σεπτεμβρίου: Τρίτη – Σάββατο 10π.μ.– 1μ.μ. & 2-5.30μ.μ., Κυριακή 11π.μ.- 4.30μ.μ. 16 Σεπτεμβρίου- 15 Απριλίου: Τρίτη – Σάββατο 10π.μ.– 4.30μ.μ., Κυριακή 11π.μ.- 4.30μ.μ.).

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η ρύθμιση έχει ήδη οδηγήσει σε αισθητή αύξηση της επισκεψιμότητας, όπως καταγράφεται και στα βιβλία επισκεπτών.

Στην Παναγία του Άρακα στα Λαγουδερά βρίσκονται σε εξέλιξη εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης της εξωτερικής ξυλείας και της τοιχοποιίας του μνημείου από συνεργεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων, με στόχο τη διασφάλιση της μακροχρόνιας διατήρησής του.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2026.

Παράλληλα, η Λίνα Κασσιανίδου επισκέφθηκε επίσης τη Μονή Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό, όπου συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του μνημείου και η συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο, προϋπολογισμού άνω των €2 εκατ., υλοποιείται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, με νέες υποδομές και διαμορφώσεις που θα ενισχύσουν τόσο την προστασία του μνημείου όσο και την εμπειρία των επισκεπτών.