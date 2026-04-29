Σε σταδιακές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας προχωρά η Κυβέρνηση, για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού και για την εξασφάλιση της επάρκειας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΟΕΒ, ανέφερε πως η ενέργεια είναι ενδεχομένως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η διακυβέρνησή του.

«Η λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και η υλοποίηση στρατηγικών έργων διασύνδεσης, θα συμβάλουν στη σταδιακή δημιουργία ενός πιο αποδοτικού, διαφοροποιημένου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος», πρόσθεσε.

Είπε πως, παρά τις χρόνιες στρεβλώσεις οι οποίες απαιτούν χρόνο για να διορθωθούν, θα επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τα θέματα ενέργειας.

Μάλιστα, σημείωσε πως το ζήτημα του κόστους της ενέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Είναι οι άμεσες λύσεις και γι’ αυτό η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει παρουσιάσει ένα πακέτο άμεσων λύσεων και από εκεί και πέρα είναι να βρεθεί μια συνολική λύση η οποία να μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ενεργειακή ένωση της Ευρώπης. Μια ενεργειακή ένωση που θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητά μας», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, λόγω της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προωθούνται συγκεκριμένα νομοθετήματα που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή ένωση.

«Γιατί αυτός είναι ο μακροπρόθεσμός μας στόχος, αυτό έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο 27, να πετύχουμε την ενεργειακή ένωση, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει ενεργειακά ανθεκτική και αυτάρκης η Ένωση είναι να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα, και ερωτηθείς αν αυτό δεν αφήνει εκτός σχεδιασμών την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του δικού της φυσικού αερίου, έχοντας υπόψη τη θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «σας είπα ουκ ολίγες φορές από την περίοδο που ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, ότι το φυσικό αέριο είναι μια λύση γέφυρα για να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Αλλά, ναι, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται από πολλά κράτη μέλη, δεν είναι μόνιμη λύση. Είναι μια γέφυρα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο που ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής».