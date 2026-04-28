Τη δέσμευση της Κυβέρνησης για μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενεργειακή ασφάλεια και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την ηγεσία και τα μέλη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η εκτελεστική εξουσία προσεγγίζει την ΟΕΒ ως συνεργάτη στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του κράτους.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την ΟΕΒ, είπε ότι υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, όπως αυτές για την ΑΤΑ και τον κατώτατο μισθό, αλλά και για μεταρρυθμίσεις, όπως ο φορολογικός μετασχηματισμός, στον οποίο, όπως ανέφερε, υιοθετήθηκαν πολλές εισηγήσεις της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος τοποθέτησε την ομιλία του στο πλαίσιο της αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος δεν είναι μόνο εθνικές, αλλά και ευρωπαϊκές. Αναφέρθηκε στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που φιλοξένησε η Κύπρος, καθώς και στις συζητήσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Όπως είπε, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να στηρίξει τον στόχο για μια στρατηγικά αυτόνομη Ένωση, μέσα από επενδύσεις στην καινοτομία, την τεχνολογία, τις υποδομές και την ενεργειακή αυτονομία. Τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχουν άμεσο οικονομικό αποτύπωμα, επηρεάζοντας τις τιμές της ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες και γενναίες μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στις στοχευμένες επενδύσεις και στην πραγματική ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς. Όπως είπε, χωρίς φθηνό ρεύμα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον οδικό χάρτη «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά», τον οποίο υπέγραψε εκ μέρους των 27 κρατών μελών μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 42 δράσεις για την άρση κατακερματισμών στην Ενιαία Αγορά, την απλοποίηση κανόνων, την ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Για τις κυπριακές επιχειρήσεις, ανέφερε, η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς σημαίνει καλύτερη πρόσβαση, λιγότερα εμπόδια στις επενδύσεις και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος, λόγω γεωγραφικής θέσης και πολιτικών σχέσεων με τα κράτη της περιοχής, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της ΕΕ, της Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και του Κόλπου. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση των 27 κρατών μελών με ηγέτες από την περιοχή, όπως της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Ιορδανίας.

Σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος είπε ότι οι διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης και η επιστροφή της χώρας στην κατηγορία Α για πρώτη φορά από το 2011 αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.

Σημείωσε ότι η δημοσιονομική διαχείριση οδήγησε σε πλεόνασμα 2,6% και σε μείωση του δημόσιου χρέους στο 55% του ΑΕΠ, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2025 ανήλθε στο 3,8%, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, είπε ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει, έπειτα από 18 και πλέον χρόνια, συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι οικονομικές επιδόσεις έχουν πρακτικό αντίκτυπο, καθώς μειώνουν το κόστος δανεισμού, προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και επιτρέπουν στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ, καθώς και σε μέτρα για την απασχόληση στον ξενοδοχειακό τομέα, τη συνδεσιμότητα μέσω στήριξης αεροπορικών εταιρειών και τον πρωτογενή τομέα.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σταθερότητα της οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία. Αναφέρθηκε επίσης στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι το 2025 εισήχθησαν 75 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ το 2026 προγραμματίζεται η προσθήκη πέραν των 100.

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις, είπε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει τη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αποτελεί την επόμενη μεγάλη τομή, με στόχο αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους και ειδικότερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Στον τομέα της ενέργειας, ο Πρόεδρος είπε ότι υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους και την εξασφάλιση επάρκειας, μέσω της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των συστημάτων αποθήκευσης και στρατηγικών έργων διασύνδεσης. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι χρόνιες στρεβλώσεις απαιτούν ταχύτερους ρυθμούς αντιμετώπισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ανθρώπινο δυναμικό, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση προχώρησε σε αναθεώρηση 43 αναλυτικών προγραμμάτων στην Παιδεία, στην ίδρυση τεχνικών γυμνασίων και στην πρωτοβουλία Minds in Cyprus, με στόχο την προσέλκυση και τον επαναπατρισμό εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι προχωρούν συμφωνίες για κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας, όπως αυτή με την Αίγυπτο, καθώς και διαβουλεύσεις με την Ινδία για εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Πρόεδρος είπε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί μέσο για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, αναφερόμενος στην ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας, η συνεισφορά του οποίου στο ΑΕΠ ανήλθε στο 14%.

Ανακοίνωσε επίσης νέο κύκλο στοχευμένων αποστολών στο εξωτερικό για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και ενίσχυση των διεθνών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Όπως είπε, σε τρεις εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην Ινδία με επιχειρηματική αποστολή, στις αρχές Ιουνίου στο Καζακστάν, ενώ προγραμματίζονται επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Φλόριντα, Οχάιο και Νέα Υόρκη.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Όπως είπε, στόχος είναι μια Ευρώπη και μια Κύπρος πιο ευέλικτη, πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα και ικανή να δημιουργεί περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.