Άντρες ήταν κυρίως οι σεναριογράφοι της σειράς «Τα Φιλαράκια», οι οποίοι συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις με την Τζένιφερ Άνιστον και την Κόρτνεϊ Κοξ, σύμφωνα με τη Λίζα Κούντροου.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Φοίβη Μπουφέι, μιλώντας στο The Times, έκανε λόγο για σκληρή συμπεριφορά πίσω από τις κάμερες, σημειώνοντας αρχικά πως τα γυρίσματα κάθε επεισοδίου –παρότι διαρκούσαν μόλις 22 λεπτά– μπορούσαν να φτάσουν έως και τις έξι ώρες, μπροστά σε ζωντανό κοινό εκατοντάδων ατόμων στο Λος Άντζελες.

Στη συνέχεια, η Κούντροου δήλωσε ότι οι σεναριογράφοι, που ήταν «κυρίως άνδρες», έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά τη νύχτα δουλεύοντας τα σενάρια, αλλά και συζητώντας, όπως ισχυρίζεται, τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για τις συμπρωταγωνίστριές της, Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ: «Οι άντρες έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά, συζητώντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ και την Κόρντεϊ. Ήταν έντονο», είπε.

Παράλληλα, έκανε λόγο και για προσβλητικά σχόλια σε περίπτωση λαθών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σημειώνοντας ότι η ατμόσφαιρα μπορούσε να γίνει «σκληρή» και «έντονη», ωστόσο, υιοθέτησε μια πιο αποστασιοποιημένη στάση, δηλώνοντας πως δεν την επηρέαζαν όσα λέγονταν πίσω από την πλάτη της: «Ναι, μπορούσε να γίνει σκληρό, αλλά αυτοί οι τύποι –και ήταν κυρίως άντρες εκεί μέσα– κάθονταν μέχρι τις 3:00 τα ξημερώματα προσπαθώντας να γράψουν τη σειρά. Οπότε η στάση μου ήταν “Πείτε ό,τι θέλετε για μένα πίσω από την πλάτη μου, γιατί έτσι δεν με επηρεάζει”».

