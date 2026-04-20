Μόνο ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) σε σχέση με τα επικίνδυνα κτήρια της πόλης και της επαρχίας. Μεγάλη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση Δήμου της επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος κατέθεσε τους φακέλους για τα επικίνδυνα κτήρια τη Μεγάλη Τρίτη, τρεις ημέρες, δηλαδή, μετά την ασύλληπτη τραγωδία της Γερμασόγειας κατά την οποία δύο συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση κτηρίου, που είχε κριθεί ως επικίνδυνο.

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται, ο ΕΟΑΛ παρέλαβε ένα μπάχαλο σ’ ό,τι αφορά στα επικίνδυνα κτήρια, αφού υπάρχουν υποθέσεις που εκκρεμούν από το… 2018. Συνολικά στην επαρχία Λάρνακας είναι καταγεγραμμένες 563 επικίνδυνες οικοδομές με τη συντριπτική πλειοψηφία (359) να αφορούν σε υποθέσεις που κληρονόμησέ ο ΕΟΑΛ από την επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας .

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενη ανακοίνωση ο Οργανισμός είχε αναφέρει πως στην πόλη της Λάρνακας υπάρχουν 15-20 οικοδομές, στις οποίες υπάρχουν ένοικοι, που κρίνονται ως επικίνδυνες και γι’ αυτό έχει συσταθεί ειδικό κλιμάκιο με τον Δήμο Λάρνακας και ξεκίνησαν από σήμερα οι έλεγχοι.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΕΟΑΛ:

Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) κρίνει σκόπιμο να παραθέσει τα πραγματικά δεδομένα, όπως αυτά παραλήφθηκαν κατά την έναρξη της λειτουργίας του.

Κατά την 1η Aπριλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία οι επικίνδυνες οικοδομές περιήλθαν στις αρμοδιότητες των ΕΟΑ, ο Οργανισμός παρέλαβε συνολικά 563 καταγεγραμμένες υποθέσεις φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες μεταφέρθηκαν από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές αδειοδότησης.

Η κατανομή των υποθέσεων, σύμφωνα με τα παραληφθέντα μητρώα, έχει ως εξής:

• 359 από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας

• 104 από τον Δήμο Λάρνακας

• 23 από τον Δήμο Αραδίππου

• 36 από τον Δήμο Λευκάρων

• 32 από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού

• 9 από τον Δήμο Αθηένου

Διαπιστώσεις από τα παραληφθέντα στοιχεία

Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων που παραλήφθηκαν, έχουν εντοπιστεί σημαντικές ελλείψεις και ασάφειες που επηρεάζουν ουσιωδώς τη δυνατότητα άμεσης λήψης μέτρων:

– Τα υφιστάμενα μητρώα περιλαμβάνουν περιπτώσεις οικοδομών που έχουν χαρακτηριστεί ως «πολύ επικίνδυνες», «επείγουσες» ή «εξαιρετικά επικίνδυνες», χωρίς όμως να τεκμηριώνεται επαρκώς η διαδικασία βάσει της οποίας έγινε η κατάταξη αυτή.

– Πέραν των ηλεκτρονικών μητρώων, δεν εντοπίστηκαν φυσικοί φάκελοι για το σύνολο των υποθέσεων, με εξαίρεση αυτές της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.

– Οι φυσικοί φάκελοι που αφορούν υποθέσεις Δήμων παραδόθηκαν στον ΕΟΑΛ μόλις στις 31 Μαρτίου 2026, δηλαδή σημαντικό χρονικό διάστημα μετά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, και το υλικό που παραλήφθηκε είναι εκτεταμένο και χρήζει ενδελεχούς μελέτης. Σε άλλη περίπτωση Δήμου, οι φυσικοί φάκελοι παραδόθηκαν στις 14 Απριλίου 2026, ενώ σε άλλες περιπτώσεις Δήμων έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι φυσικοί φάκελοι.

Ως ενδεικτικό της κατάστασης, σημειώνεται ότι υπάρχουν καταγγελίες που χρονολογούνται από το 2018, για τις οποίες δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν οποιεσδήποτε ενέργειες.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι δεν είναι σαφής ο τρόπος χειρισμού των υποθέσεων από τις προηγούμενες αρχές, ούτε εάν και ποια μέτρα είχαν ληφθεί, κατά πόσο αυτά απέδωσαν, ή ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση των οικοδομών.

Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτητών ή κατόχων, πέραν του ονοματεπωνύμου. Πολλές οικοδομές αφορούν παλαιές εγγραφές, ιδιοκτησίες με αγνώστους κατόχους, κατοίκους εξωτερικού ή περιπτώσεις πολλαπλών κληρονόμων.

Πολλές από τις εν λόγω οικοδομές είναι εγκαταλελειμμένες ή χωρίς χρήση, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό υπευθύνων προσώπων ακόμη και μέσω άλλων υπηρεσιών.

Με βάση τα δεδομένα που παραλήφθηκαν, οι υποθέσεις χαρακτηρίζονται από ελλιπείς διοικητικούς φακέλους και απουσία τεκμηριωμένης καταγραφής ενεργειών. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή η άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων χωρίς προηγούμενη διερεύνηση και πλήρη τεκμηρίωση κάθε περίπτωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑ Λάρνακας προχωρεί ήδη σε συστηματική καταγραφή, αξιολόγηση και συμπλήρωση των φακέλων, δίνοντας προτεραιότητα στις περιπτώσεις που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.