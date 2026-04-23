Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 23 Απριλίου το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και δημοσίου οφέλους.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τη διευθύντρια του Ιδρύματος, Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, και την πρόεδρο της Επιτροπής, Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου, παρουσία εκπροσώπων της Λεβεντείου Πινακοθήκης και του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορέων για την προώθηση των αρχών και προτεραιοτήτων της UNESCO, μέσα από κοινές δράσεις που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση για τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και τη διαπολιτισμική συνεργασία.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων με έμφαση:

στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, με ιδιαίτερη αναφορά στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά,

στην προώθηση της εκπαίδευσης για τον πολιτισμό και τις τέχνες,

στην ενίσχυση του ρόλου των μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης, έρευνας και κοινωνικής συμμετοχής,

καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε δήλωσή της, η Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου τόνισε ότι η σύμπραξη δημιουργεί νέες προοπτικές για την προώθηση των αξιών της UNESCO προς όφελος της κοινωνίας, επισημαίνοντας τη διαχρονική στήριξη του Ιδρύματος προς τον Οργανισμό, τόσο στην Κύπρο όσο και στην έδρα του στο Παρίσι. Όπως ανέφερε, η συνεργασία φιλοδοξεί να αναδείξει περαιτέρω τον πλούτο της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και να ενισχύσει την εκπαίδευση ως βασικό εργαλείο διαμόρφωσης ενεργών πολιτών.

Από την πλευρά της, η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου ως ένα ουσιαστικό βήμα στη μακρόχρονη συνεργασία με την Επιτροπή, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ιδρύματος για τη στήριξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της βιωσιμότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του Ιδρύματος στη δράση της UNESCO διαχρονικά, από την περίοδο που πρώτος αντιπρόσωπος υπήρξε ο Αναστάσιος Γ. Λεβέντης το 1967, έως τη σημαντική συμβολή του Κωνσταντίνος Λεβέντης στην εγγραφή κυπριακών μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και στον επαναπατρισμό σημαντικών πολιτιστικών θησαυρών, όπως τα ψηφιδωτά της Κανακαριάς.

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφορίας ως αναπόσπαστων στοιχείων των δράσεων του Ιδρύματος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η νέα αυτή συνεργασία θα ενισχύσει την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και ενεργής κοινωνίας.