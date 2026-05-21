Αρκετές ινδικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας στο Μουμπάι, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με περίπου 30 επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο, καθώς και διμερείς συναντήσεις με ορισμένους διευθύνοντες συμβούλους. Το φόρουμ διοργάνωσε το Invest Cyprus, με τη συμμετοχή υπουργών και υφυπουργών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο εταίρο, γεφύρωμα προς Ευρώπη, Μέση Ανατολή και βόρεια Αφρική. Επισήμανε τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και τις ξένες επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 81 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 225% του ΑΕΠ της χώρας.

Αναφερόμενος στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Κύπρου για την περιφερειακή συνδεσιμότητα και την οικονομική ολοκλήρωση, καθώς και τη δυνατότητα του νησιού να προσελκύσει επενδύσεις σε τομείς όπως ναυτιλία, logistics, ψηφιακές υποδομές και ενεργειακή συνεργασία.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, ορισμένοι επιχειρηματίες εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο. Ο Sunil Reddy Dodla, Διευθύνων Σύμβουλος της Dodla Dairy Ltd, δήλωσε ότι η Κύπρος προσφέρει πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ και ευκαιρίες για κυπριακά προϊόντα, όπως το χαλλούμι.

Ο Dr Isaac Mathai, ιδρυτής του Soukya International Holistic Health Centre, επεσήμανε ότι η Κύπρος αποτελεί ιδανικό σημείο για την επέκταση στην Ευρώπη, με εξαιρετικό κλίμα, ανθρώπους και υποστήριξη από την κυβέρνηση. Στόχος του είναι να καταστεί η Κύπρος κορυφαίος προορισμός ευεξίας, αξιοποιώντας την πελατεία από περισσότερες από 125 χώρες.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας, στη Μουμπάι

Στις προοπτικές που διανοίγονται σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία Κύπρου και Ινδίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας, στη Μουμπάι, κατά την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κτύπησε το καμπανάκι λήξης της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίας.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Χρηματιστηρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι μετά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας και τη δική του κρατική επίσκεψη στην Ινδία τώρα, ο στόχος είναι ξεκάθαρος και αφορά την ενίσχυση και των επιχειρηματικών, επενδυτικών και οικονομικών σχέσεων, πέραν της εξαίρετης πολιτικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σημείωσε, επίσης, τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών αλλά και των Χρηματιστηρίων τους.

Μετά την επίσκεψη στο Χρηματιστήριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η συνοδεία του, αναχώρησαν για το Νέο Δελχί, όπου αύριο θα έχει συναντήσεις με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας.

ΚΥΠΕ