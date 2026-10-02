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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρέστη Παναγιώτης, Λεωφ. Στροβόλου 206. Πλησίον «Pepsi Cola», Στρόβολος, τηλ. 22420058, 99420058.

Καλλιτσιώνη Αναστασία, Λεωφ. Αγλαντζιάς 48. Απέναντι από την ψαραγορά «Το Λατσί» και απέναντι από την υπεραγορά «ΜΕΤRΟ», Αγλαντζιά, τηλ. 22331316.

Τοούλας Ανδρέας, Λεωφ. Κένεντι 22Δ, Λευκωσία, τηλ. 22460202, 22377349.

Κάρενου Άννα, Κώστα Μισιαούλη 8Α. Δρόμος Λαπάτσας, έναντι κρεοπωλείου «Ξυψιτής», Τσέρι, τηλ. 22316332.

Παπαηρακλέους Ιωάννα, Κυριάκου Μάτση 10. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου, δίπλα από πρατήριο καυσίμων ESSO, Έγκωμη, τηλ. 22355350.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Σακκάς Γεώργιος, Αγίας Ζώνης 23Β. Μεταξύ εκκλησίας Αγίας Ζώνης & Πενταδρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25366299, 99537774.

Ιασονίδης Κωνσταντίνος, Σπύρου Κυπριανού 23Β. 200μ δυτικά από λούνα παρκ «Γαλάκτικα», απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25358000, 99746622.

Καζαμίας Μάρκος, 1ης Απριλίου 30. 100μ. πιο πάνω από το αρτοποιείο «Blue Oven», στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25323800, 99990125.

Πολυκάρπου Ανδρέας, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 225, περιοχή Εναερίου, Λεμεσός, τηλ. 25588346, 25318417.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

Παπαγεωργίου Παναγιώτα, Σταδίου 114, κατ. 2+3. Απέναντι από παλαιό ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24631616, 99665928.

Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

ΠΑΦΟΣ

Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 23. Έναντι γυμναστηρίου «ΑΚΒΑ», δίπλα από περίπτερο «CENTRO», Χλώρακας, τηλ. 26942999.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.