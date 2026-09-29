Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.

Δαυίδ Αλέξανδρος, Ανδρέα Μιαούλη 50. Μετά την Κρατική Έκθεση αριστερά προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22318319.

Τάττης Αναστασία, Αξίου 80. Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμια, τηλ. 22730600.

Χριστοφόρου – Παπαπροδρόμου Βέρα, Ιφιγενείας 59. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπά», κάτω από χημείο «Γιαννουκκά», Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22210303, 22491165.

Μαλλούπα Τασούλα, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22772653, 22337172.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παλλαρή Χριστίνα, Πάφου 92. Απέναντι από αυτοκίνητα BΜW, πάνω στα φώτα τροχαίας της διασταύρωσης της οδού Πάφου με την Μίλτωνος, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25394611, 25712886.

Ιωάννου Λούης, Δωδεκαννήσου 8. Δρόμος Αθηναϊδίου Γυμνασίου, Λεμεσός, τηλ. 25364188, 99422029.

Στυλιανού Γιώργος, 1ης Απριλίου 32Β, Αγία Φύλα, Λεμεσός, τηλ. 25386760, 25339436.

Χριστοφόρου Ηρακλής, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 187. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», έναντι «Burger King», Λεμεσός, τηλ. 25374444, 99090920.

Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου Κυπριανού 15. Δίπλα από «Σκλαβενίτης Columbia», Γερμασόγεια, τηλ. 25311234, 25811818.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 99576122.

Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

ΠΑΦΟΣ

Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη Σάββα 49. Δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη, Αναβαργός, τηλ. 26930599, 26943628.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.