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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουράτου Γιώργος, Λεωφ. Αθαλάσσας 51Α. Απέναντι από το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Στρόβολος, τηλ. 22336699.

Μαρνέρου Άννα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209. Δίπλα από «Shoebox» και «Pizza Hut», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22721727, 22721711.

Δημητρίου Αναστασία, Κωνσταντινουπόλεως 76Α. 500μ. από τα φώτα τροχαίας οικίας Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22250085, 22261656.

Κοκκίνου Ελένη, Κυριάκου Μάτση 5Γ&Δ, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22522242.

Αλ Χαταχτά Αμίνα, Αχαιών 5. Στον παράδρομο δίπλα από το «Hilton Park», Έγκωμη, τηλ. 22420303.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Κωνσταντόπουλος Χρίστος, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ. 25365325.

Λάμπρου Ιωάννα, Αγίας Φυλάξεως 145. Κάτω από τα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, έναντι «ORCHESTRA», Λεμεσός, τηλ. 25717300.

Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228. Δίπλα από ψησταριά «Διομήδης», Λεμεσός, τηλ. 25361626, 97685069.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.