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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρέστη Παναγιώτης, Λεωφ. Στροβόλου 206. Πλησίον «Pepsi Cola», Στρόβολος, τηλ. 22420058, 99420058.

Καλλιτσιώνη Αναστασία, Λεωφ. Αγλαντζιάς 48. Απέναντι από την ψαραγορά «Το Λατσί» και απέναντι από την υπεραγορά «ΜΕΤRΟ», Αγλαντζιά, τηλ. 22331316.

Τοούλας Ανδρέας, Λεωφ. Κένεντι 22Δ, Λευκωσία, τηλ. 22460202, 22377349.

Κάρενου Άννα, Κώστα Μισιαούλη 8Α. Δρόμος Λαπάτσας, έναντι κρεοπωλείου «Ξυψιτής», Τσέρι, τηλ. 22316332.

Παπαηρακλέους Ιωάννα, Κυριάκου Μάτση 10. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου, δίπλα από πρατήριο καυσίμων ESSO, Έγκωμη, τηλ. 22355350.

Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Μάριος, Ανδρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (Ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.

Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353. Παραλιακή, δίπλα από «ONE Seafront Tower», Λεμεσός, τηλ. 25337050.

Παπαδοπούλου Χάιφα, Αγίας Φυλάξεως 15. Πλησίον KPMG, Λεμεσός, τηλ. 25255710, 99696390.

Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343, 99977835.

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

ΠΑΦΟΣ

Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.